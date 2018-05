Ardeiul iute, cel mai pretios medicament din gradina cu legume. Cum te poate salva planta plina de vitamine si capsaicina

Toate legumele din gradina au in continutul lor elemente benefice intr-o masura sau alta sanatatii, insa ardeiul iute este un veritabil medicament. Cu acest ingredient, pe care oricine il are in casa, puteti preveni un atac de cord. Consumul de ardei iute combate cancerul, stimuleaza pancreasul si ajuta la functionarea plamanilor.

Ardeiul iute face parte din familia capsicum si are o multime de beneficii pentru sanatatea noastra. Se gaseste intr-o paleta variata de culori, forme si dimensiuni. Poate fi ascutit sau bont, de un centimetru lungime sau peste zece centimetri, galben, verde, portocaliu, rosu sau brun, usturat sau nu.

Ardeiul iute, util in afectiunile cardiovasculare

Un renumit medic specialist in plante medicinale, John Cristopher, a dovedit stiintific in peste 30 de ani de cercetare ca ardeiul cayenne, un ardei rosu, este un foarte bun remediu pentru afectiunile cardiovasculare, fiind foarte util chiar si pentru stoparea infarcturilor. Reducand presiunea sanguina si ingrosand in mod natural sangele, boiaua de cayenne opreste si hemoragiile interne si sangerarile externe ale ranilor.

Doctorul John Cristopher sustine, in publicatia „Healthy Food Team", ca in cele trei decenii de meserie nu a pierdut niciun pacient cu atac de cord deoarece si-a format un obicei de a-i da suferindului sa bea o cana cu ceai de cayenne, o lingurita la o cana de apa fierbinte. In cateva minute, pacientul este deja pe picioare, intrucat ceaiul cald de cayenne deschide structura celulelor si merge direct la inima prin sistemul arterial, hranindu-l.

John Christopher explica acest lucru prin faptul ca ardeiul cayenne are un efect de echilibrare a presiunii sangelui din cap pana in picioare. Acesta ridica presiunea de pe zona hemoragica, permitand sangelui sa se coaguleze rapid. El explica, de asemenea, ca oricare dintre noi putem folosi acest remediu atunci cand ne aflam in preajma unei persoane care a suferit un atac de cord. Daca persoana este inconstienta, se pun cateva picaturi de tinctura de ardei iute sub limba pacientului.

Cercetatorul buzoian Costel Vanatoru, expert in horticultura, spune ca ardeiul cu cat este mai iute cu atat este mai bogat in substante benefice organismului. „Ardeiul iute contine caroten si licopen, vitamina C, hidrati de carbon, insa cea mai important este capsaicina, adica ceea ce stim noi ca ustura, care este o substanta antiinflamatorie si pentru care nu intamplator este folosit pe scara larga in multe produse farmaceutice, chiar si pentru prevenirea si combaterea alcoolismului. Este bine de stiut ca un ardei iute din acelasi soi, cultivat in sera are un continut mai scazut de capsaicina, iar cultivat in camp are fructul ceva mai mic, dar mai usturat. Deci, chiar daca vorbim de acelasi soi, este influentat foarte mult de mediul de cultura , fie ca vorbim de solar, fie de camp", spune cercetatorul Costel Vanatoru, Seful Laboratorului de Genetica si Ameliorare de la Statiunea de Cercetare Dezvoltare Legumicola Buzau.

Vanatoru este unul dintre specialistii Statiunii de Cercetare Legumicola din Buzau care, dupa aproape 20 de ani de studiu, au creat un ardei de 200 de ori mai iute decat cel obisnuit. El spune ca studiul la acest soi de ardei a inceput in anul 1996, precizand ca un ardei obisnuit are o concentratie de capsaicina de maximum o mie de unitati Scoville, iar cel obtinut la Buzau masoara pana la doua milioane de unitati. Cercetatorul buzoian sustine ca ardeiul obtinut la Buzau nu poate fi mancat, sustinand ca gazul emanat la taierea unuia ar provoca un stranut in masa, lacrimare excesiva sau chiar arsura.

„N-ai cum sa mananci asa ceva, nici sa scoti semintele cu mana. Daca e sa compari un ardei iute pe care-l mananci la masa cu un ardei obtinut de noi e ca si cum ai compara un Trabant cu un Mercedes. Gazul emanat la taierea unui astfel de ardei ar provoca stranut in masa, stare de lacrimare excesiva, e imposibil sa-l consumi", a mai spus Vanatoru. Pentru continutul bogat de capsaicina, acest ardei va fi utilizat in industria farmaceutica.

Consumul de ardei iute combate cancerul, stimuleaza pancreasul si ajuta la functionarea plamanilor

Ardeiul iute este benefic atat pentru stomac cat si tractul intestinal, intrucat stimuleaza miscarea peristalica a intestinului, ajuta la eliminarea fecalelor si contribuie la reconstructia tesutului din stomac, facilitand vindecarea leziunilor stomacale si ulcerelor intestinale. Consumul de ardei iute este asociat cu diminuarea riscului de ulcer gastric, ajutand la prevenirea acestuia prin distrugerea bacteriilor care pot fi ingerate, stimuland in acelasi timp celulele mucoasei stomacului sa secrete sucuri de protectie.

Iuteala este determinata de o concentratie ridicata de capsaicina, studiata pentru utilizarile ei pe scara larga, de la reducerea efectelor durerii, beneficii cardiovasculare precum si capacitatea de a preveni aparitia cancerului.

Capsaicina are un rol esential in deschiderea si drenarea pasajelor nazale congestionate. In plus, alaturi de continutul ridicat de capsaicina, ardeiul rosu este o sursa excelenta de vitamina A, prin concentratia de carotenoizi pro-vitamina A, inclusiv beta-caroten.

Beta-carotenul este nu doar un antioxidant puternic, ci poate fi convertit in organism in vitamina A, un nutrient esential pentru sanatatea tuturor tesuturilor epiteliale. Beta-carotenul poate fi util in reducerea simptomelor astmului, osteoartritei si artritei reumatoide.

Ardeiul iute contine capsaicina, care este un inhibitor puternic al substantei P, o neuropeptida asociata cu procesele inflamatorii. Capsaicina nu reduce doar intensitatea durerii ci stimuleaza fluidizarea secretiilor de mucus din plamani sau fosele nazale. Capsaicina este similara cu un compus care se regaseste in multe remedii pentru raceala, cu rol in ameliorarea congestiei nazale. Un ceai cu ardei iute stimuleaza rapid scurgerea mucoaselor din pasajele nazale, ameliorand nasul infundat si congestionat.

Ardeiul iute rosu are un continut ridicat de betacaroten sau provitamina A. Doua lingurite de ardei iute pisat furnizeaza 47% din valoarea zilnica de vitamina A, cu rol important in lupta anti-infectie si esentiala pentru sanatatea tesuturilor epiteliale, inclusiv membranele mucoase care acopera pasajele nazale, plamanii, tractul intestinal si cel urinar.

De ce este ardeiul iute sanatos?

Capsaicina nu numai ca ofera ardeiului gustul sau iute, dar are de asemenea proprietati medicinale care il fac unul dintre cele mai sanatoase alimente din lume. Consumul de ardei iute are nenumarate beneficii pentru sanatate. Iata 10 dintre cele mai importante propietati terapeutice:

1. Amelioreaza inflamatiile

Datorita capsaicinei, ardeiul iute are puternice proprietati anti-inflamatorii. Capsaicina blocheaza efficient substanta P, asociata cu procesele inflamatorii din corp. Consumul regulat de ardei iute poate fi o modalitate de preventie excelenta impotriva artritei.

2. Amelioreaza durerea

Potrivit noilor cercetari in domeniu, ardeiul iute poate reduce in mod eficient durerea cauzata de artrita, psoriazis si neuropatia diabetica.

3. Imbunatateste sanatatea cardiovasculara

A fost demonstrat ca ardeii iuti pot reduce colesterolul si nivelul de trigliceride sau previni cheagurile de sange. Culturile care folosesc ardeiul iute in abundenta au niveluri mult mai scazute ale bolilor de inima si trombozei.

4. Imbunatatesc digestia

Potrivit medicinei Ayurveda, gustul iute stimuleaza apetitul si imbunatateste digestia. Alimentele care sunt digerate bine ofera organimsului nutrientii necesari si energie, si alimentele care nu sunt digerate bine produc toxine. Propietati importante tinand cont de faptul ca digestia este esentiala pentru sanatatea noastra.

5. Intareste imunitatea

Culoarea aprinsa de rosu a ardeiului iute provine de la continutul ridicat de beta-caroten, sau pro vitamina A. Doar cateva lingurite de ardei iute pot oferi organismului o doza suplimentara de vitamina C si A, care sunt esentiale in prevenirea infectiilor.

6. Previne cancerul de prostata

Cercetarile reritoare la cancerul de prostata arata ca capsaicina poate distruge in mod eficient celule canceroase. In urma unei terapii de patru saptamani, capsaicina stopeaza cresterea celulelor cancerului de prostata, iar tumorile au fost reduse in mod semnificativ in cazul majoritatii testelor. Este recomandata administrarea unei cantitate de 400 mg de capsaicina de trei ori pe saptamana pentru a preveni cancerul de prostata.

7. Ajuta in procesul de slabire

Gustul iute al ardeiului creste termogenza - procesul de generare a caldurii in organism. Procesul de termogenza arde calorii in mod suplimentar, care rezulta in scadere in greutate.

8. Previne ulcerul de stomac

S-a crezut mult timp in mod gresit ca alimentele iuti cauzeaza ulcerul de stomac. In prezent s-a confirmat ca ardeiul iute nu cauzeaza ulcer, ci previne aparitia lui pentru ca distruge bacteriile nocive si stimuleaza secretia de sucuri gastrice dcu rol preotector.

9. Previne diabetul de tip 2

Consumul regulat de ardei iute poate preveni diabetul de tip 2. Un studiu publicat in Jurnalul American de Nutritie Clinica arata ca daca este consumat in mod regulat, ardeiul iute reduce nevoia organismului de secretie a insulinei, reducand astfel nivelul glucozei din sange dupa mese.

10. Scade tensiunea arteriala

Ardeiul iute are efecte benefice asupra sistemului circulator, cum ar fi alimentarea elementelor vitale din structura celulara a capilarelor, venelor, arterelor si ajutorul oferit pentru echilibrarea tensiunii arteriale. De aceea, ardeiul iute este unul dintre cele mai potrivite remedii pentru hipertensiunea arteriala, curata arterele si contribuie la diminuarea valorilor colesterolului rau sau trigliceridelor.