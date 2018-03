Arheologii au deschis mormantul lui Iisus. Ce au gasit sub piatra de la intrare

Arheologii au deschis mormantul lui Iisus, iar ce au gasit sub piatra de la intrare schimba tot ce stiau pana acum. „National Geografic" anunta ca placa de marmura a fost pusa in 1555 si pana in prezent nu a fost ridicata.

Cercetatorii spun ca acest lucru a fost realizat intentionat, deoarece fiecare pelerin incerca sa ia o parte din relicva sfanta cu el. Cand placa a fost mutata, sub ea au fost descoperite... multe pietre! Pentru a le intelege provenienta, acestea urmeaza sa fie studiate. „Ne-a uimit abundenta materialului pietros de sub placa. Trebuie sa realizam numeroase cercetari pana vom intelege si studia suprafata originala a pietrei, pe care trei zile s-a odihnit trupul lui Hristos", spune Fredrik Hiebert, arheologul Societatii Nationale de Geografie.

Credinta crestina spune ca trupul Mantuitorului s-a odihnit pe mormantul din piatra din pestera calcaroasa dupa ce a fost rastignit de catre romani in anul 33. Mormantului Fiului lui Dumnezeu este situat in Edicula - o capela cu bolta inalta, construita din marmura galben-roza. Din cauza cutremurului din 1927 s-a pastrat doar o parte din peretii pesterii si a intrarii. De aceea, la exterior au fost instalate grinzi sustinatoare din otel. Analizarea rocii initiale va permite savantilor sa studieze detaliat locul Inmormantarii. Ei vor putea afla atat forma originala a Sfantului Mormant, cat si de ce Sfanta Imparateasa Elena, care a realizat sapaturile din Ierusalim, a hotarat ca Hristos a fost inmormantat anume aici.

Noua luni a durat proiectul de restaurare a mormantului despre care se presupune ca ar fi adapostit trupul neinsufletit al lui Isus Christos. O echipa de 50 de restauratori si cercetatori greci s-au ocupat indeaproape de fiecare etapa a reparatiilor, munca lor fiind canalizata in special asupra unei structuri aflate deasupra camerei mormintelor, numita Edicula. Aceasta zona a fost reconstruita de patru ori, ultima data in 1810, atunci cand a fost distrusa de un incendiu puternic Restaurarea s-a facut cu mare atentie pentru ca locul cu pricina este considerat ca fiind cel mai sacru monument al crestinismului.

Toti cei 50 de restauratori si cercetatori sunt profesionisti cu o larga expertiza in domeniu, tot ei fiind cei care s-au ocupat de lucrarile de conservare de la Acropole si Hagia Sophia din Istanbul. Costurile lucrarilor s-au ridicat la nu mai putin de 4 milioane de dolari, majoritatea fondurilor provenind din donatii. Printre cei care au dat bani se numara regele Abdullah al Iordaniei si vaduva fondatorului Atlantic Records. Interesant este ca pentru a nu perturba rugaciunile pelerinilor toate lucrarile de consolidare si reparare au fost efectuate doar noaptea, atunci cand biserica sfantului mormant era inchisa publicului. In restul timpului, toti cei care au vrut sa simta miracolul crestinismului in cel mai sacru loc de pe pamant au venit aici zi de zi.