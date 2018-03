Asa se faceau testele de sarcina pe vremea lui Ceausescu. "Ne bazam pe broaste!"

In ziua de astazi este extrem de simplu sa afli daca ai ramas sau nu insarcinata si nu este nevoie de teste scumpe sau complicate, ci de niste simple teste cumparate de la farmacie.

Ei bine, pe vremea comunismului, in Romania, lucrurile erau extrem de complicate, mai ales dupa ce in 1966 Nicolae Ceausescu a dat Decretul 770 prin care avortul era intrezis prin lege. In perioada respectiva, tot mai multe femei incercau sa scape de copiii nedoriti apeland la metode alternative si extrem de riscante, multe dintre ele murind in tentativa de a scapa de o sarcina nedorita. Dupa ce la inceputul anilor '80 s-a interzis de catre acelasi Ceausescu importul de medicamente, testele de sarcina se faceau intr-un mod extrem de ciudat, dar care dadea rezultate.

Testele erau realizate cu ajutorul unui mascul de broasca caruia i se injecta urina unei femei ce se presupunea ca este insarcinata. Daca broasca avea ovulatie si facea oua, acest lucru era dovada sarcinii. "Era un test foarte bun, dar cere timp si la un moment dat broastele erau complet epuizate. Era cinic si ridicol ca ne bazam pe o broasca ca sa aflam daca o femeie este gravida sau nu", a marturisit doctorul ginecolog, Adrian Sangeorzan, intr-un documentar. Acest test cu broasca era folosit si de catre procurori, atunci cand se dorea sa se afle daca vreo femeie si-a provocat un avort. Intre timp s-a descoperit ca exista hormonul hCG care este prezent in urna femeilor insarcinate si asa testele de sarcina au devenit mult mai simple.