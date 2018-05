Asociaţia pentru Pensiile Private neagă primirea unui plan privind Pilonul II de pensii de la Darius Vâlcov

Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) anunţă că la întâlnirea cu consilierul de stat Darius Vâlcov nu a primit „niciun document oficial care să prezinte planuri concrete ale Guvernului privind Pilonul II de pensii private".

„În ultimele luni, APAPR a participat la mai multe discuţii cu oficiali din sectorul public, inclusiv cu dl. consilier de stat Darius Vâlcov, despre necesitatea şi importanţa sistemului de pensii administrate privat pentru viitorii pensionari şi pentru economia României în ansamblu. APAPR nu a primit până în acest moment niciun document oficial care să prezinte planuri concrete ale Guvernului privind Pilonul II de pensii private", se arată într-un comunicat al Asociaţiei.

Precizarea vine după ce mai multe surse neoficiale au afirmat că Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă, i-ar fi chemat la Palatul Victoria pe administratorii fondurilor de pensii private BCR, BRD, Aripi, AZT Viitorul Tău, Metropolitan Life, NN şi Vital. Potrivit surselor, Darius Vâlcov le-ar fi prezentat administratorilor un draft de proiect în care se stipulează contribuţii zero la Pilonul II de pensii, iar cei şapte administratori ar fi fost ameninţaţi cu ridicarea licenţei de funcţionare dacă draftul respectiv ajunge în spaţiul public.

Scenariul privind contribuţiile zero către Pilonul II a mai fost vehiculat, recent, când surse guvernamentale susţineau că Executivul lucrează la un scenariu prin care de la data de 1 iulie 2018 să nu mai fie virat niciun ban către Pilonul II de pensii. Acelaşi scenariu a fost prezentat şi de senatorul PNL Florin Cîţu, la Digi24. El a spus că „informaţia care circulă în prezent în acest sector este că se lucrează la un proiect de lege care va reduce contribuţia virată către Pilonul II de la 3,75% (din venitul brut, n.r.) în prezent la zero, în partea a doua a acestui an".

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat anterior că Guvernul va adopta, până la finalul lunii iunie, un nou cadru legislativ pentru Pilonul II de pensii. „Ne propunem ca până la sfârşitul trimestrului II, acest nou cadru legal să obţină avizul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi apoi să fie aprobat în Guvern", preciza premierul. Iar Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor, a anunţat că mecanismul care va permite transferul pensiei de la Pilonul II la Pilonul I ar putea fi pus pe masa Guvernului până la finalul primului semestru din acest an, „pentru ca oamenii să aibă posibilitatea să opteze pentru a contribui la unul din cei doi piloni".