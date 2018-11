Asociatia "Campionii Vietii" a adus o noua raza de lumina copiilor din centrele de asistenta sociala din Sectorul 4

Intr-o Românie confruntata cu dezbinari politice si cu stiri despre atrocitati aproape ca nu mai exista loc pentru informatii pozitive. Drept pentru care Ziuanews s-a decis ca din cand in cand sa aduca in prim plan si faptele bune din tara, o tara care risca altfel sa devina una barbarizata.

Din acest punct de vedere, Ziuanews a facut un parteneriat mediatic cu Asociatia "Campionii Vietii", al carei membru fondator este avocatul Florin Constantin Durgheu (in acelasi timp un excelent editorialist al publicatiei noastre), urmand sa prezentam actiunile acestei entitati caritabile in varii domenii de activitate.

Recent, Asociatia "Campionii Vietii" a donat cate doua lenjerii si o pernă pentru fiecare pat aflat in cadrul Directia General de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4, precum si ursuleti de plus pentru copii, ca sa aduca o raza de lumina si alinare in sufletele celor care nu au parte de o viata de familie. Donatia s-a facut catre DGASPC 4, care a tinut sa multumeasca asociatiei printr-o scrisoare emotionanta, semnata de directorul general Mihaela Ungureanu, pe care o prezentam mai jos.

Avocatul Florin Constantin Durgheu ne-a declarat: "Sper să avem resursele necesare pentru a face ce am făcut pentru DGASPC Sector 4 și pentru alte direcții din alte sectoare, astfel încât, cât mai mulți copii și adulți nefericiți să doarmă exclusiv în așternuturi noi, frumoase, de calitate.... Am inceput cu DGASPC Sector 4, deoarece stiam faptul ca institutia are un management de calitate, tot personalul, incepand cu directorul general, doamna Mihaela Ungureanu, este preocupat si atent la nevoile copiilor si adultilor mai putin norocosi."

Ziuanews va va tine la curent si cu alte fapte caritabile ale Asociatiei "Campionii Vietii", iar pe cei care doresc sa ajute in aceste actiuni sa ia legatura cu asociatia pe pagina online AICI. De asemenea, in scurta vreme vor fi prelucrate si noile formulare pentru cei ce vor sa doneze acei 2% din impozit catre Asociatia "Campionii Vietii" pentru a facilita si alte actiuni caritabile.