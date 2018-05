Asta e planta despre care Biblia si Coranul spun ca poate vindeca orice boala, mai putin moartea!

Aceasta planta este una dintre cele mai cunoscute plante medicinale din istorie. Egiptenii o foloseau impotriva racelilor, durerilor de cap, durerilor de dinti si infectiilor. Este vorba despre chimenul negru, planta mentionata atat in Biblie, cat si un Coran. Se spune ca poate vindeca orice boala, mai putin moartea.

Aceste seminte pot vindeca boli autoimune, precum artrita, psoriazisul, astmul, alergiile si rinitele. Scade trigliceridele, tensiunea, nivelul de colesterol, reduce simptomele eczemelor, acneei, bronsitei, penumoniei, gastritei, ulcerelor, bolilor de ficat, oboselei cronice si cancerului. In plus, chimeniul negru are un efect pozitiv asupra inimii, intarind peretii vaselor de sange si marindu-le elasticitatea. Studii recente sustin ca aceste seminte pot vindeca inclusiv cancerul.