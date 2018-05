Atenție, au reaparut viperele pe Dealul Feleacului! La fel si-n zona Dubova-Mraconia

Un localnic din Casele Micești, comuna Feleacu a semnalat miercuri prezența unei vipere Berus în apropierea casei sale. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Cineva spunea că există o zonă, în pădurea Merez, care coboară de la casele Micești spre lacul Micești, unde au mai fost semnalate astfel de exemplare și cu ani în urmă. Mai mult, localnicii știu acest lucru și ocolesc zona deși în pădurea respectivă cresc foarte multe ciuperci și există frăguțe din belșug.

Un alt comentariu spune că în zonă a existat un crescător de vipere, dar care ulterior a renunțat la afacere și ar fi eliberat șerpii în natură, relatează Ziua de Cluj. Veterinarii clujeni spun că populația de vipere este crescută în acest an și recomandă atenție maximă la ieșirile în natură.

Fenomenul nu este singular. Se pare ca viperele s-au inmultit peste masura in România in ultima vreme. Vipere extrem de periculoase care au atacat turistii au fost semnalate si in zona Dubova-Mraconia. Alte uiburi sunt semnalate traditional pe dealurile din imprejurimile Muntilor Fagaras, in Apuseni, dar si in Dobrogea, acestea din urma fiind deosebit de periculoase, detinatoarele unui venin letal in caz ca persoana muscata nu este repede injectata cu antidot.