Atentat antiromanesc in Italia, magazin cu produse romanesti atacat cu o bomba la Anzio, langa Roma

In dimineata zilei de 3 aprilie, in jurul orei 2.00, in a doua zi de Pastele Catolic, a avut loc un atentat indreptat impotriva unui magazin cu produse romanesti situat in localitatea Anzio, situata in apropiere de Roma, anunta Il Messaggero. Explozia a avut loc in Piazza del Consorzio din zona Lavinio.

O bomba artizanala a fost aruncata spre un magazin gestionat de o familie de romani ("Produse romanesti - Cerbul Carpatin"), explozia producand spargerea geamurilor si distrugerea grilajului metalic. Explozia s-a auzit in toata localitatea, fortele de ordine si echipajele de pompieri ajungand in scurt timp. Carabinierii au inceput cercetarile interogand proprietarul magazinului si persoane care locuiau in apropiere. Au fost vizionate si inregistrarile camerelor de supraveghere din zona. Nu au fost raportate victime sau raniti.