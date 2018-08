Atentie la Legionella Pneumophila! O simpla raceala se poate transforma intr-o tragedie de la aer contidionat!

In plin sezon cald, medicii trag un semnal important de alarma in randul populatiei. Acestia ii roaga pe iesenii care folosesc aerul conditionat si se expun acestor aparate o perioada lunga de timp sa fie foarte atenti din primul moment in care prezinta simptome specifice unei raceli.

De multe ori, in spatele unei aparente gripe, poate sta un agent bacterian foarte periculos, care pune viata pacientilor in pericol. Este vorba despre Legionella Pneumophila, care poate conduce de la simptome specifice gripei pana la insuficienta respiratorie acuta care sa dea complicatii grave de sanatate.

"Atragem atentia atat persoanelor, dar si medicilor de familie, ca exista agenti bacterieni care se transmit prin intermediul aerului conditionat. Unul dintre acesti agenti bacterieni poarta numele de Legionella Pneumophila. Aceasta Legionella Pneumophila este unul dintre acei agenti infectiosi mici, caruia ii place sa traiasca in tubulaturile care aprovizioneaza aerul conditionat sau care intra in componenta unui aparat complex de aer conditionat. Boala a fost descrisa pentru prima data in America, atunci cand la o reuniune a veteranilor de razboi, din acest motiv numindu-se Legionella, au aparut la un moment dat simptome de febra, frisoane si tuse. S-a pus in evidenta acest agent infectios care beneficiaza de antibioterapie", precizeaza prof. dr. Carmen Dorobat, manager al Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi.

Chiar daca simptomele pot fi confundate foarte usor cu o raceala, aceasta bacterie poate da complicatii grave de sanatate. Astfel, pacientii, dar si medicii de familie sunt sfatuiti sa ia in calcul si posibilitatea aparitiei agentului infectios Legionella Pneumophila. "Ca urmare, este o boala relativ de putin timp cunoscuta, de cateva decenii, si care poate sa fie trecuta cu vederea in aceasta perioada, in sensul ca poate fi confundata cu o viroza respiratorie, cu deosebirea ca aceasta boala necesita administrare de antibiotic. Simptomele se aseamana cu cele ale unei gripe, in sensul ca apare febra, 38 sau 39 de grade, frisoane, dureri de cap, mialgii, dureri articulare, scade pofta de mancare, exact asa cum se intampla in cazul gripei. Atunci, daca ne referim la o persoana pe care trebuie sa o intrebam daca s-a expus mult la aerul conditionat, trebuie sa avem in vedere si acest agent infectios", adauga prof. dr. Carmen Dorobat.

Chiar daca pana in prezent nu au fost depistate astfel de probleme, medicii ii roaga pe pacienti sa fie foarte atenti inca de la primele semne, intrucat acest agent bacterian poate conduce la insuficienta respiratorie acuta si alte complicatii grave de sanatate.

"Am facut cateva controale din acest puncte de vedere si nu s-a evidentiat un astfel de caz, in aceasta vara, pana la aceasta ora. Trebuie sa subliniem faptul ca boala poate avea tablou clinic grav, mergand pana la necesitatea ventilatiei mecanice in compartimentul de Terapie Intensiva. Deci, atat cetatenii, cat si medicii de familie trebuie sa aiba in vedere ca in cazul unor expuneri prelungite la aer conditionat, sa aiba in vedere si acest diagnostic. Pentru ca se aseamana cu o viroza, ea poate fi trecuta cu vederea si se poate agrava, intrucat, fiind vorba despre o boala bacteriana, are nevoie de antibiotice. Aceasta boala poate avea evolutie foarte grava, cu insuficienta respiratorie acuta si, ca urmare, foarte multe persoane prezinta simptome in aceasta perioada. Medicii de familie nu trebuie sa uite de existenta acestui agent infectios, pentru ca el exista", incheie prof. dr. Carmen Dorobat.