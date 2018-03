Atentie mare! S-a descoperit un nou efect secundar al paracetamolului

Paracetamolul este unul dintre medicamentele extrem de utilizate in Romania. Acesta are o serie de efecte secundare, care sunt trecute pe prospect. Insa oamenii de stiinta din SUA au venit cu o concluzie uimitoare in urma unei cercetari indelungate.

Americanii au descoperit ca un efect secundar al paracetamolului il reprezinta atenuarea reactiilor emotionale ale oamenilor. Oamenii de stiinta au demonstrat anterior ca paracetamolul (sau acetaminofen) are mai multe efecte, nu doar reducerea durerii. Intr-un studiu, oamenii care au luat acest medicament au resimtit nu doar o atenuare a durerii fizice, ci si o diminuare a durerii emotionale, sugerand ca ambele senzatii sunt controlate in creier de „circuite" similare.

Cel mai recent studiu, publicat in revista Psychological Science, sugereaza ca acetaminofenul ar putea avea si alte efecte, dincolo de usurarea durerii, si ar putea duce la o scadere in intensitate a reactiilor emotionale in general. „Pe langa utilizarea in combaterea durerii, acetaminofenul poate fi vazut ca un medicament universal de atenuare a reactiilor emotionale", a declarat Geoffrey Durso, psiholog in cadrul Ohio State University.