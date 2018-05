Au cumparat un mastiff tibetan, dar cand a crescut, proprietarii si-au dat seama ca este un urs!

O familie din China care si-a cumparat in urma cu doi ani un caine din rasa mastiff tibetan a fost socata sa afle ca dragalasul catelus era de fapt un urs negru asiatic, noteaza London Evening Standard.

Cuplul a realizat eroarea doar atunci cand animalul nu s-a oprit din crestere si a inceput sa mearga in doua picioare. "Cu cat crestea, cu atat semana mai mult cu un urs", a povestit Su Yun pentru China News, care traieste in apropierea orasului Kunming din provincia Yunnan (sud). Dragalasul patruped, care manca "o lada de fructe si doua galeti de taietei" in fiecare zi, ajunsese sa cantareasca peste 100 de kilograme si un metru inaltime. Cand au vazut cat de mare a crescut, cei doi au solicitat ajutorul autoritatilor. Acum, ursul se afla la un Centrul de salvare a vietii salbatice din Yunnan, iar starea sa de sanatate este buna, potrivit oficialilor centrului. Personalul a sedat animalul pentru a-l putea transporta din casa familiei care il crescuse. Exemplarul este un urs negru asiatic, o specie pe cale de disparitie, care poate fi vandut pentru sume mari de bani pe piata neagra.