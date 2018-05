Au descoperit un sicriu vechi de 145 de ani, in curtea casei. Socul pe care l-au avut cand l-au deschis: ce au gasit inauntru

Muncitorii care faceau lucrari de renovare la casa Erickai Karner din San Francisco au dat peste un sicriu de aproximativ un metru. Inauntru se afla trupul pastrat in perfecta stare al unei fetite moarte in urma cu mai bine de 145 de ani.

Copila ar fi murit in jurul varstei de trei ani, iar corpul sau nu intrase in stadiul de putrefactie, avand pielea perfecta si parul blond si chiar se putea distinge trandafirul pe care il tinea in mana. Fata a fost gasita sub un garaj din beton, intr-un sicriu din plumb si bronz, care avea doua ferestre. In secolul al XIX-lea pe acel loc se afla un cimitir care adapostea 180.000 de trupuri, iar in anii '20 din cauza unui proiect rezidential, locurile de veci au fost relocate. Cel mai probabil, micutul sarcofag a fost lasat in urma.

Ericka a fost socata cand a aflat de la autoritati ca trupul fetitei este acum responsabilitatea ei, iar acestea nu doresc sa se ocupe de reinhumare. Au pus-o in legatura pe femeie cu mai multe organizatii care se ocupa de inmormantarea copiilor neidentificati. Costurile pentru o astfel de actiune variaza intre 7.000 si 22.000 de dolari. In tot acest timp, trupul Mirandei, botezata asa de cele doua fetite ale Erickai, a inceput sa se deterioreze cu rapiditate. Un ONG spera sa afle identitatea fetitei si sa o inmormanteze pana la vara.