Au intrat dracii in Biserică! Politicienii din Prahova au intins masa in fata Altarului si stau cu spatele la sfintele icoane si usi imparatesti

Rares Bogdan publica pe Facebook un set de fotografii inspaimantatoare. Politicieni din Prahova care au intins masa in Biserica, stau cu spatele la Altar, cu spatele la Usile Imparatesti si la icoane intr-o sedinta politică.

Faptele se petrec in Banesti, Prahova, iar politicienii de la PSD, ALDE si PNL stau la o intrunire in frunte cu Gratiela Leocadia Gavrilescu, ministru al Mediului. Au fost prezenți și președintele ALDE Prahova, senatorul Iulian Dumitrescu - președinte PNL Prahova, Bogdan Toader - președinte PSD Prahova și președinte al Consiliului Județean, senatorul PSD Emanoil Savin, primarul Câmpinei Horia Tiseanu și viceprimarul Adrian Pițigoi (secretar executiv al PMP la nivel național), primarii din Bănești, Poiana Câmpina, Provița de Sus, Provița de Jos, Filipeștii de Târg și Filipeștii de Pădure, Breaza, Florești, Băicoi, Măgureni și multe alte localități. Din partea clerului au participat părintele protoiereul Grigore Melnic și mai mulți preoți din parohiile care aparțin de Protoieria Câmpina.

"In istoria Romaniei nu s-a intamplat asa ceva! Politicieni la masa, in Sfanta Biserica, in fata Sfantului Altar, cu spatele la Sfanta Masa! Oameni buni, asa ceva NU s-a intamplat nici pe vremea lui Stefan cel Mare! Nici pe vremea lui Carol al II-lea, apropo, nici macar Regii Romaniei nu si-au permis sa stea cu spatele la Sfantul Altar, chiar daca au fost unsii lui Dumneseu pe pamant. Nici in Rusia bolsevica nu au fost sedinte de partide in Biserica. Spre ce ne indreptam? Sinodul BOR trebuie sa intervina de urgenta. E blasfemie sa permiti ceva. Pana si atunci cand iesi dintr-o biserica iesi cu spatele la usa si cu fata la Sfantul Altar, iar astia stau cu spatele la Altar!!!!! Preotul paroh trebuie sa fie scos de urgenta de la slujire! Sedinta de partid in Biserica. Politicieni cu spatele la Iconostas si Sfintele Icoane. Cina cea de taina politica in Sfanta Biserica. Prezidiu politic in Sfanta Biserica. Fara precedent. RUSINOS. E bataie de joc la adresa Bisericii. PSD reuseste sa isi bata joc si de BOR...... Doamne, cui ne lasi, Doamne....!!!!!", scrie Rares Bogdan pe reteaua de socializare.