Audierea lui Coldea in Comisia SRI se amana. Acesta s-a declarat "putin racit"

Presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat luni ca a convenit cu fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, sa amane audierea acestuia pentru saptamana viitoare, in data de 13 martie, de la ora 11.00, potrivit Agerpres.

Manda a precizat ca a stabilit cu Florian Coldea sa amane audierea pentru saptamana viitoare avand in vedere ca acesta este 'putin racit', iar saptamana viitoare va fi mai mult timp la dispozitie deoarece audierea va putea incepe de la ora 11.00 si nu de la ora 14.00 cum era programata marti.

"Mi-am dat seama din experienta cu domnul Maior ca dureaza destul de mult sa clarificam lucrurile discutate in comisie. Cred ca la domnul Coldea vom avea si mai multe lucruri care l-au vizat pe domnul Coldea, deci va fi o intalnire mai mult de sase ore. Atunci am cazut de comun acord ca audierea sa fie pe data de 13 martie, de la ora 11,00. Am mai convenit cu dansul sa ne vedem inainte cu o jumatate de ora la mine la birou", a adaugat senatorul PSD. Saptamana trecuta, la Comisia SRI a fost audiat fostul director al SRI George Maior.