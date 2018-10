Augustin Lazar facut praf de un fost ministru: ''Din pacate face jocuri politice''

Presedintele Comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc, a declarat luni ca nu se pune problema ca modificarea legilor justitiei prin OUG sa blocheze solutionarea unor dosare, precizand ca despre consecintele aplicarii acestui act normativ ar trebui intrebati ministrul Justitiei si procurorul general, care face in ultimul timp "declaratii politice".

"Procurorul general, din pacate, face in ultimul timp declaratii politice. As fi preferat sa stea la usa ministrului Justitiei, sa discute textul de lege, decat sa iasa la ceas de seara cu un text. Nu ca nu l-ar fi provocat ministrul Justitiei cu un text iesit tot la ceas de seara. Cred ca se puteau intalni sa discute cu textele pe masa, cu creionul in mana, sa vada consecintele aplicarii (n.r. - modificarile la legile justitiei prin OUG). Nu stiu daca s-a referit procurorul general la textul iesit din Guvern de dimineata. Pentru ca a fost trimis un comunicat aseara, s-a lucrat inclusiv ieri la forma finala a ordonantei. Cred ca trebuie sa-i intrebati pe cei doi - procurorul general si ministrul Justitiei - ce impact va avea, dar nu cred ca se pune problema sa aiba un impact pe dosarul din 10 august sau pe alte dosare", a afirmat Cazanciuc. El a adaugat ca Parlamentul se va pronunta nu numai cu privire la textele supuse dezbaterii, dar si cu privire la "consecintele din momentul intrarii in vigoare a unei ordonante de urgenta".

"Nu numai ca putem sa amendam un text, dar putem sa spunem ce se intampla cu consecintele din momentul intrarii in vigoare. Lucruri care pot fi mentinute, anulate, amendate, deci este complet ineficient sa crezi ca un text amendat de Guvern va iesi din Parlament fara dezbatere, mai ales ca doi ani de zile am stat cu zecile in jurul acestor texte si cred ca in cea mai mare masura am facut texte aplicabile care sa aduca la nivelul sistemului judiciar un echilibru de care cu siguranta era nevoie. Parlamentul, cu siguranta Comisia juridica, are de gand sa faca o dezbatere foarte serioasa pe fiecare text, pe fiecare virgula in parte, sa vedem daca ea este in filozofia pe care am avut-o cu buna credinta in comisie de a avea texte echilibrate, usor de aplicat, nu cu dublu sens", a punctat senatorul social-democrat. Luni, Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei.