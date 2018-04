Augustin Zegrean intervine in scandalul momentului: "Toata lumea stia! de protocol"

Augustin Zegrean, fostul presedinte al Curtii Constitutionale, a spus despre protocolul SRI - Parchetul General ca prevede niste lucruri care nu ar fi trebuit sa existe, cum sunt echipele mixte. De asemenea, fostul sef al CCR acuza judecatorii ca au stiut de existenta lui.

"Protocolul l-am citit si eu ca toata lumea, nu neaparat ce scrie acolo este atat de inspaimantator, ci faptul ca el a existat si ca au trebuit sa se formeze echipele acelea mixte. Este prea mult... S-a sarit calul. Noi mereu, avem acest obicei, romanii, de a sari mereu peste cal, ori intr-o parte, ori in cealalta, numai pe cal nu nimerim. Ce ma mira pe mine este faptul ca toata lumea se arata foarte indignata si foarte mirata de existenta acestui protocol... Pai, domnii judecatori care au judecat dosarele trimise de DNA, in care scria "facut cu sprijinul SRI-ului", nu s-au gandit atunci in ce consta sprijinul acesta?! Acuma vin si spun ca ei nu stiau?! Eu cred ca toti stiau! A fost o perioada in care chiar spunea dosar realizat cu sprijinul SRI. Ce se intelegea de-acolo? Cum i-a sprijinit? I-a sprijinit sa nu cada?! Sigur ca stiau si acuma se mira toti ca ei nu am vazut, nu au auzit, pe la ei nu a trecut... Era un slogan care circula, ca in Romania nu este judecat hotul, ci cel care prinde hotul si acesta este pedepsit... Era chiar si un banc pe vremuri, care spunea fazele construirii socialismului: faza a patra era sa se caute vinovatii si faza cincea sa se pedepseasca nevinovatii. Ma tem sa nu se duca in directia asta lucrurile cu acest scandal...", a declarat Augustin Zegrean, fost presedinte al Curtii Constitutionale legat de protocolul SRI- Parchetul General.

Intrebat cum vede existenta echipelor mixte SRI- parchete, Zegrean a spus: "Nu era normal sa existe niciun fel de echipe mixte si de verificare a procurorilor de catre Serviciul de Informatii sau de catre oamenii din servicii de informatii. Eu nu stiu de ce au facut asta. In lege, in codul de procedura penala, scrie cine face urmarirea penala si chiar si interceptarile telefonice si ambientale sunt prevazute in lege. Era suficient cat e prevazut in lege mai ales ca pana la decizia Curtii Constitutionale din 2016, cand articolul 142 din procedura penala a fost declarat in parte neconstitutional, ma refer la sintagma care spunea ca interceptarile si toata supravegherea tehnica se poate face si de catre alte institutii specializate ale statului, a fost declarat neconstitutional. Pana atunci puteau sa colaboreze si aveau un text care le permitea lucrul acesta. Textul a fost declarat neconstitutional, macar atunci ar fi trebuit sa desfiinteze protocoalele acestea si echipele acestea mixte".

Cat priveste efectele desecretizarii protocolului asupra dosarelor penale, Augustin Zegrean spune ca problema a mai fost ridicata si in 2016 cand a fost declarat neconstitutional textul din Codul de Procedura Penala ce viza punerea in aplicare a mandatului de supraveghere, dar totul va ramane la altitudinea magistratului. "Judecatorii au suficienta minte si libertate ca sa analizeze si sa stabileasca, de la caz la caz, daca trebuie sa mentina sau sa scoata din dosare probele obtinute prin aceasta colaborare nefireasca intre SRI si DNA dar problema sigur se va pune in special cu dosarele care au fost deja judecate definitiv. La cele care sunt in curs de solutionare judecatorul are posibilitatea sa inlature proba obtinuta nelegal, mai ales dupa decizia Curtii Constitutionale. In cele care au fost judecate deja, lucrurile sunt complicate pentru ca nu avem un text de lege care sa spuna ca poate fi revizuita o hotarare judecatoreasca definitiva cand apare o astfel de situatie", a mai spus fostul presedinte CCR.

Intrebat daca au fost comise abuzuri la nivelul interceptarii populatiei pe mandate de siguranta nationala, Zegrean a raspuns: "De cand stiu eu, de cand am inceput sa inteleg ceva despre tara si despre Romania, lumea se plangea ca le sunt ascultate telefoanele, mai nou ca le sunt interceptate comunicarile prin internet. Cand am dat decizia aceea, vestita decizie pe articolul 142 din Codul de Procedura Penala si am spus ca nu au voie sa faca ei interceptari, am crezut atunci ca lumea o sa se bucure si va zice bravo CCR, a interzis ca acestia sa mai faca interceptari. Dimpotriva, am fost criticati ingrozitor, o anumita parte a presei m-a amenintat chiar ca din cauza acestei decizii vor veni teroristii noi si vor distruge Romania. Ce sa inteleg din asta? Ce isi doreste poporul acesta?!".