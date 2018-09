Autobazele RATB, sufocate de 200 de "epave" și 500 vehicule defecte

Aproape 200 de "epave", 500 de vehicule defecte și infrastructura veche fac autobazele Societății de Transport București neîncăpătoare pentru cele 400 de autobuze noi, promise de Primăria Capitalei.

Depourile Societății de Transport București SA (STB), fosta Regie Autonomă de Transport București (RATB), sunt pline de rable. Aproximativ 200 de mijloace de transport, ce nu mai au nicio șansă de a fi reparate pentru a deservi Capitala și care au fost scoase din uz, "zac" în autobazele societății de transport public subordonate Primăriei Municipiului București (PMB) și în alte spații ce i-au fost puse la dispoziție acesteia. "În parcul RATB există următoarele vehicule scoase din uz: 147 de autobuze, 33 de troleibuze, 1 (un) tramvai şi 9 (nouă) vagoane utilitare. Pentru a nu împiedica/ îngreuna desfăşurarea proceselor tehnologice din unităţile de exploatare ale Regiei, vehiculele scoase din uz sunt stocate, până la valorificare, nu doar în depouri şi autobaze, ci şi în alte unităţi care oferă spaţiu de depozitare", se arată într-un răspuns oficial al RATB catre România Liberă. Societatea de transport așteată un cumpărător pentru aceste "epave", de pe care nu mai pot fi luate nici măcar piese folositoare altor vehicule. "Pentru vehiculele menţionate mai sus, se află în curs de desfăşurare procedura de valorificare prin licitaţie publică", mai menționează sursa citată.



Nici parcul auto al STB, vehiculele ce nu au fost scoase din uz și care ar trebui să deservească bucureștenii, nu arată prea bine. Multe mijloace de transport ale societății sunt foarte uzate și sunt "trase pe dreapta" până la remedierea defecțiunilor. Numeroși șoferi ai STB ne-au mărturisit că principala problemă este data de lipsa pieselor de schimb, ajungându-se, de multe ori la "improvizații". Acestea, în condițiile în care, societatea susține că are asigurată mentenanța vehiculelor. În momentul de față, nu mai puțin de 455 de mijloace de transport, din totalul de 1.776 ce compun parcul STB, nu pot fi scoase pe trasee. "RATB are un parc inventar de 993 de autobuze, 486 tramvaie şi 297 de troleibuze, iar în prezent, parcul activ programat pentru circulaţie cuprinde 859 de autobuze, 271 tramvaie şi 191 de troleibuze. În ceea ce priveşte imobilizarea vehiculelor, există o dinamică zilnică generată de apariţia unor defecţiuni tehnice, producerea unor evenimente rutiere, deteriorarea acestora prin acte de vandalism etc., la care se adaugă şi cele incluse în programele de revizii tehnice. Precizăm că vehiculele imobilizate se află în diferite stadii de reparaţie, anumite defecte fiind în curs de remediere, ţinând cont că baza materială (piese de schimb) este asigurată", ne-au mai precizat reprezentanții RATB.

Primăria vrea să modernizeze autobaza RATB Giurgiului, din sectorul 4, mărindu-i și capacitatea. Investiția ar fi de peste 20 de milioane de euro. Autobaza Giurgiului a fost dată în folosinţă în 1970, iar în prezent se află în stare de conservare. Capacitatea de parcare actuală în cele opt autobaza ale RATB este de maximum 1.240 de autobuze, fiind ocupată în prezent de 1.000 de autobuze Mercedes Citaro în circulaţie şi 147 de autobuze marca DAF şi ROCAR scoase din funcţiune, arată municipalitatea, conform datelor prezentate de PMB. Odată cu achiziţionarea celor 400 de autobuze noi cu lungimi de 10 metri, 12 metri şi, respectiv 18 metri, este necesară mărirea capacităţii de parcare existente la minimum 1.400 de locuri de parcare, se menționează într-un proiect de Hotărâre al Consiliului General al Municipiului București (CGMB). Astfel, autobaza RATB Giurgiului va trebui să asigure parcarea, alimentarea, întreţinerea şi scoaterea pe traseele repartizate a unui număr de 175 de autobuze. Pentru început, autobuza va gara autobuzele deja existente, urmând ca, pe măsură ce vin autobuzele noi Otokar, cele vechi să fie casate. Suprafaţa terenului pe care se află autobaza este de 42.940 de metri pătraţi, în timp ce suprafaţa construită este de 4.091 de metri pătraţi. Autobaza are o hală de întreţinere, birouri, vestiare, ateliere, staţia de alimentare, cea de mişcare, cabine de pază şi magazii. Conform expertizei realizate de RATB, este necesară refacerea tuturor instalaţiilor, înlocuirea tâmplăriei faţadelor, refacerea finisajelor interioare, consolidarea stâlpilor şi grinzilor, refacerea tuturor tencuielilor, consolidarea fisurilor, realizarea unei hidroizolaţii la nivelul terasei.

STB ar urma să intre, în luna octombrie a acestui an, în posesia a 100 din cele 400 de autobuze noi Otokar, achiziționate de municipalitatea bucureșteană. Potrivit primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, până la sfârşitul acestui an vor fi aduse primele 100 de autobuze, iar până la sfârşitul anului 2019 vor ajunge în parcul STB (Societatea de Transport București, vechea RATB) şi celelalte 300. Problema este că, în acest moment, capacitatea autobazelor STB este depășită, nemaiavând loc pentru noile autobuze. Valoarea toală a contractului cu Otokar este de 100 de milioane de euro. Autobuzele au motoare cu normă de poluare Euro 6 și vor avea o garanţie de opt ani. În acest interval manopera completă, inclusiv reviziile, intră în sarcina furnizorului, iar în primii patru ani mijloacele de transport în comun vor avea o garanţie extinsă, adică inclusiv în ceea priveşte consumabilele de exploatare (uleiuri, filtre, manoperă de revizie tehnică, întreţinere).

Din data de 13 septembrie a acestui an, Regia Autonomă de Transport Bucureşti - SA a devenit Societatea de Transport Bucureşti (STB) SA, prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acţiuni. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, consideră că s-a realizat astfel un pas esenţial pentru modernizarea transportului public, modificarea fiind obligatorie pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile de către autoritatea publică locală. "Astăzi este o zi deosebit de importantă pentru Capitala României, pentru că s-a realizat un pas esenţial pentru modernizarea transportului public, astfel încât Bucureştiul să deţină un sistem de transport integrat, sigur şi eficient. Aşa cum s-a stabilit prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 pentru regiunea Bucureşti-Ilfov, Regia Autonomă de Transport Bucureşti a devenit Societatea de Transport Bucureşti SA. Totodată, existenţa unui contract de servicii publice este obligatorie pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile de către autoritatea publică locală. Subliniez că această măsură administrativă, corelată cu alte măsuri investiţionale, reprezintă o etapă esenţială pentru modernizarea transportului public de călători în regiunea Bucureşti-Ilfov, astfel încât, după mai mult un secol de la înfiinţare, una din cele mai importante companii de transport din România să ajungă la un nivel similar celor din marile oraşe europene", a declarat Firea, potrivit unui comunicat al Primăriei Capitalei.

Edilul Capitalei îi asigură pe toţi angajaţii Regiei că, prin această reformă, nu vor fi făcute disponibilizări de personal, toţi salariaţii urmând să fie preluaţi în structura noii societăţi comerciale. Totodată, Gabriela Firea reaminteşte faptul că, începând cu luna viitoare, vor sosi în Bucureşti primele autobuze noi, ultramoderne, Euro VI, din cele 400 recent achiziţionate de Primăria Capitalei. "Aceste mijloace de transport sunt dotate la cele mai înalte standarde, au tot confortul, aer condiţionat, sistem de taxare inteligent, sistem GPS care permite localizarea în trafic şi furnizarea către călători a informaţiilor legate de timpii de aşteptare în staţie şi de parcurgere a traseului, sunt accesibilizate pentru toate categoriile de pasageri, beneficiază de supraveghere video atât în interior, cât şi în exterior. De asemenea, în paralel, se desfăşoară acţiuni de modernizare a mijloacelor de transport în comun existente, precum şi acţiuni de reabilitare a infrastructurii de transport", a spus Firea.

Potrivit PMB, reorganizarea RATB în Societate comercială este necesară pentru punerea în aplicare a legislaţiei naţionale (Ordonanţa de urgenţă 30/ 1997 privind reorganizarea regiilor autonome) şi se realizează conform cerinţelor legislaţiei europene şi naţionale privind încheierea de contracte de servicii publice de delegare/de gestiune. În ultima şedinţă de Consiliu General, la propunerea Primarului General, Gabriela Firea, CGMB a aprobat proiectul de Hotărâre privind avizarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport, în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov, contract ce se va încheia cu Societatea de Transport Bucureşti.



Primăria Capitalei urmează să implementeze un sistem informatic prin care călătorii de pe RATB să-şi poată alege ruta optimă între două puncte de pe raza municipiului Bucureşti, fiindu-le comunicat şi timpul estimat de aşteptare până la sosirea vehiculului dorit. Sistemul de informare costă peste 900.000 de lei. „Publicul călător va beneficia de aceste informaţii prin intermediul unei aplicaţii pentru telefoane mobile, atât pentru sistemul de operare Android, cât şi pentru sistemul de operare iOS, acestea ocupând în prezent peste 99% din piaţa de profil. Această aplicaţie pentru telefoanele mobile va fi pusa la dispoziţia călătorilor, până la sfârşitul acestui an, cu titlu gratuit", anunţă Primăria Municipiului Bucureşti pe Facebook. Sistemul de informare ar urma să fie implementat pe tot parcul circulant al RATB, astfel că autobuzele, troleibuzele şi tramvaiele de pe toate liniile vor fi vizibile în aplicaţie pentru publicul călător. „În urma licitaţiei organizate de R.A.T.B. pentru achiziţia «Sistemului de informare a călătorilor privind traseele RATB şi timpii estimaţi de aşteptare a vehiculelor în staţii», a fost declarată câştigătoare firma RADCOM S.R.L., valoarea contractului fiind de 915.000 lei, fără TVA", mai anunţă sursa citată.