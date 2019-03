Autorul jafului de casa de pariuri a fost prins. Are 22 de ani şi nu avea antecedente penale

Un tânăr de 22 de ani a fost reţinut, aseară, de poliţişti pentru comiterea jafului de marţi seara de la casa de pariuri din municipiul Târgu Jiu. Acesta nu avea antecedente penale. Prejudiciul cauzat, în sumă de 17.000 de lei, a fost recuperat în totalitate.

„Poliţişti din cadrul Politiei Municipiului Târgu Jiu au reţinut pentru 24 de ore şi introdus in Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Gorj, un tânăr de 22 de ani, din localitate, bănuit de săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificata. Acesta, la data de 19 Martie a.c., prin ameninţarea personalului de serviciu cu acte de violenta, ar fi reuşit sa sustragă suma de 17.500 lei dintr-o casa de pariuri, de pe raza localităţii. Prejudiciul cauzat a fost recuperat in totalitate. În cauza, poliţiştii continua cercetările sub aspectul săvârşitii infracţiunii de tâlhărie calificată.", a precizat Corina Scurtu, purtător de cuvânt al Poliţiei Gorj.

Tânărul a intrat în sediul casei de pariuri cu câgteva minute înainte şi a întrebat care este orarul de funcţionare: „A venit cu cinci minute mai devreme. A întrebat de program şi după 4-5 minute s-a întors. A rugat-o pe casieră să îi schimbe 50 de lei, s-a deschis la geacă şi a scos un cuţit. Femeia are doi copii acasă şi nu s-a gândit prostii. A fost şi lovită peste faţă", a povestit Mircea Jerca, administratorul casei de pariuri.