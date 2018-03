Un miliardar american celebru vine cu un avertisment extrem de dur! Este vorba despre fondatorul Microsoft, Bill Gates, care susţine că lumea se va confrunta curând cu o nouă criză economică de amploare. Gates a expus acest scenariu în cadrul unei sesiuni AMA (Ask Me Anything - n.r.) de pe Reddit.

"Da. Este greu de spus când, dar acest lucru este o certitudine. În mod norocos, am trecut de ultima criză într-un mod relativ bun. Warren (Buffett - n.r.) a vorbit de asta și el înțelege această zonă mult mai bine decât mine. În ciuda acestei predicții despre probleme în viitor sunt chiar optimist despre cum inovația și capitalismul vor îmbunătăți situația oamenilor de pretutindeni", a spus miliardarul.

Ultima criză financiară mondială s-a declanșat în anul 2007 în SUA, odată cu criza creditelor subprime, acordate celor care nu își permiteau. Ulterior, aceasta s-a extins la nivel mondial, odată cu falimentul băncii Lehman Brothers din 2008 și a naționalizării asigurătorului AIG. Din 2009, criza s-a extins în domeniul economic și a trecut Atlanticul, în Europa.

În aceeaşi sesiune de întrebări, Gates a atras atenţia şi asupra monedelor virtuale, despre care spune că au cauzat în mod direct moartea unor oameni. Afaceristul a venit şi cu argumente în susţinerea afirmaţiilor sale. El spune că motivele principale ar fi faptul că principala lor calitate este anonimitatea, ceea ce le face foarte atrăgătoare pentru tranzacții ilegale de droguri, finanțare teroristă și altele de acest gen.

"Principala caracteristică a criptomonedelor este anonimitatea lor. Nu cred că este un lucru bun. Abilitatea Guvernului de a descoperi spălarea de bani, evaziunea fiscală și finanțarea teroristă este un lucru bun. În acest moment, criptomonedele sunt folosite pentru a cumpăra fentanyl (medicament opioid folosit pentru dureri și anestezie -n.r.) și alte medicamente (ilegale), astfel că este una dintre rarele tehnologii care au cauzat morți într-un mod direct. Cred că valul speculativ din jurul ofertelor de monede inițiale și a criptomonedelor este super riscant pentru cei care vor să investească pe termen lung", susţine Bill Gates.