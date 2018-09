Avertismentul oamenilor de stiinta: O noua superbacterie rezistenta la antibiotice se raspandeste in toata lumea

O superbacterie rezistenta la toate antibioticele cunoscute se raspandeste in spitalele din toata lumea, au avertizat oamenii de stiinta australieni.

Cercetatorii de la Universitatea din Melbourne au descoperit, in probe prelevate din 80 de spitale din 10 tari, trei variante ale microbului, noteaza ABC. Oamenii de stiinta au explicat ca este vorba despre tulpinile unei bacterii ce se gaseste in mod natural pe pielea umana, dar care a suferit mutatii devenind periculoasa mai ales pentru pacientii cu catetere si proteze. Aceasta superbacterie pare sa se raspandeasca rapid, in special in sectiile de terapie intensiva, unde se administreaza des antibiotice.

„De obicei doar colonizeaza pielea. Nu conduce neaparat la o infectie. Dar la un numar mic de oameni poate duce la o infectie serioasa si invaziva ce necesita un tratament complex", a explicat cercetatorul Ben Howden de la Institutul Doherty. Aceasta superbacterie este periculoasa pentru pacientii internati in spitale, ce au un sistem imunitar scazut, se recupereaza dupa o operatie sau carora li s-au implantat dispozitive medicale. Presicrierea neadecvata de antibiotice este un factor ce contribuie la creseterea acestor superbacterii.

„Acesta este doar un alt exemplu ca folosirea de antibiotice face bacteria sa devina din ce in ce mai rezistenta la ele. Vrem sa facem cunoscut riscul acestor tipuri de superbacterii si sa gasim o modalitatea de a le preveni sau trata", a mai spus profesorul Howden. Potrivit unui alt studiu realizat recent, unele superbacterii din spitale devin imune la dezinfectantele pe baza de alcool.