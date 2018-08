Avertizare meteo de ultima ora! Ploi puternice si vijelii in aproape toata tara

Dupa temperaturi caniculare, dar si o vara capricioasa, meteorologii au emis avertizare de ploi puternice si vijelii pentru urmatoarele ore.

In cursul serii de marti (14 august) si al noptii de marti spre miercuri (14/15 august), in regiunile vestice si nordice gradul de instabilitate atmosferica va fi accentuat si local se vor semnala intensificari ale vantului cu aspect de vijelie, descarcari electrice, averse cu caracter torential si grindina.

In zilele de miercuri (15 august), joi (16 august) si vineri (17 august), mai ales in cursul dupa-amiezilor si al serilor, in Maramures, Transilvania, nordul Crisanei si al Moldovei, precum si in zonele montane si submontane vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin ploi ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului ce vor putea lua si aspect de vijelie si izolat grindina.

In intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi local 20 l/mp si izolat 30...40 l/mp. In functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice, Administratia Nationala de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.