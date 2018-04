Băsescu plânge a doua oară la TV. Si acum e acuzat de ipocrizie

Traian Băsescu a plans pentru prima oara la TV cand cu alegerile prezidentiale din 2004, in celebrul episod "Draga Stolo". Atunci a decis sa candideze el in locul lui Teodor Stolojan si a lacrimat teatral in direct. Mai apoi a fost acuzat de ipocrizie intrucat urmarea sa devina presedinte si sa-l inlature pe Stolojan.

Acum, fostul preşedinte Traian Băsescu a plans pentru a doua oara in direct, "nu şi-a mai putut stăpâni emoţiile şi a lăcrimat în direct la România TV", titreaza ziarele. Actualul senator şi preşedinte al PMP "a fost extrem de emoţionat când a văzut o familie de români de peste Prut care au cerut Unirea cu patria mamă, România. O mamă de peste Prut a cântat o piesă care l-a mişcat enorm pe Traian Băsescu." NUmai ca si de aceasta data, alte publicatii il acuza de ipocrizie, pentru ca Basescu intentioneaza dupa obtinerea cetateniei moldovenesti sa isi faca un ideal din Unire. Mai mult, au aparut scenarii, el dorecte sa candideze la presedintia Moldovei, pe care s-o uneasca cu România mai apoi.

Traian Băsescu a dezvăluit la România TV că inclusiv satul de unde este preşedintele moldovean Dodon a semnat pentru unirea cu România. Actualul senator a vorbit cu emoţie de acţiunile pe care le întreprinde în Basarabia. "Acolo este o tara care timp de 50 de ani a trait sub o propaganda sovietica teribila. O populatie stramutata. Romanii sunt insirati in cimitire pana in fundul Siberiei. O tara unde au fost adusi rusi pemtru rusificare, unde alfabetul latin a fost interzis timp de 50 de ani. O tara pe care politicienii o mint. Mulţi dintre ei au sentimentul că sunt dezrădăcinaţi. Pentru oamenii ăştia trebuie să facem ceva. Ei conştientizează că viitorul lor este alături de România. Ei înţeleg că Moldova e o ţară bătută de vânt. Nu e nici în NATO, nu are perspectiva prosperităţii. E între două blocuri, NATO şi Federaţia Rusă. Este o ţară care a trăit 50 de ani într-o propagandă sovietică teribilă" - a transmis Traian Băsescu.