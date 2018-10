Banca Mondiala: Romania, in urma Albaniei, Ucrainei si Georgiei... Risca sa condamne generatiile viitoare la saracie

Romania s-a clasat pe locul 67 in noul Index al Capitalului Uman (HCI), lansat de Grupul Bancii Mondiale, in urma unor tari cu venituri mult mai mici pe cap de locuitor, cum ar fi Ucraina (50)

Singapore, cu un scor de 0,88 (pe o scara de la zero la 1), s-a clasat pe primul loc, iar primele 20 de locuri au fost dominate de statele membre ale UE, mai putin noi... Intre 2012 si 2017, valoarea HCI pentru Romania a scazut de la 0,63 la 0,60, ceea ce este ingrijorator, spun expertii Bancii Mondiale.

Scorul Romaniei se reflecta in realitate in faptul ca nou-nascutii din Romania de astazi vor avea o productivitate de doar 60% atunci cand se vor maturiza fata de cat ar putea avea daca ar beneficia de servicii de educatie si sanatate de o calitate adecvata.

Indexul HCI se construieste pe baza a cinci indicatori:

- probabilitatea de supravietuire pana la varsta de 5 ani;

- anii de scolarizare preconizati ai copilului;

- calitatea invatarii;

- procentul din cei care astazi au varsta de 15 ani ce vor supravietui pana la varsta de 60 de ani;

- proportia copiilor care nu sufera de deficiente de crestere.

Scorurile sunt calculate pentru 157 de tari participante, permitandu-se realizarea unui clasament al potentialului capitalului lor uman.

Locul pe care Romania este clasata reflecta necesitatea urgenta a unor masuri care sa conduca la imbunatatirea rezultatelor in domeniul sanatatii si educatiei: un copil din Romania se poate astepta la 12,2 ani de invatamant prescolar, primar si secundar pana la varsta de 18 ani. Prin comparatie, un copil din Franta se poate astepta la 14 ani.

Si mai ingrijorator, cand se tine cont de calitatea educatiei in anii de scolarizare - Banca Mondiala estimeaza ca un copil din Romania beneficiaza numai de 8,8 ani de scolarizare: un decalaj de invatare de 3,4 ani, cel mai mare decalaj din UE. In mod similar, procentul persoanelor in varsta de 15 ani care vor supravietui pana la varsta de 60 de ani este de numai 87%, fata de, spre exemplu, 91% in Croatia si 95% in Suedia, se mai arata in comunicat.