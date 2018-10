Barbatul care a aruncat benzina pe iubita lui si i-a dat foc a fost bagat in arest

La data de 10 octombrie 2018, Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi a formulat propunere de luare a masurii arestarii preventive fata de inculpatul Rata Iulian Ilie, in varsta de 41 ani, cercetat pentru savarsirea tentativei la infractiunea de omor calificat.

"In fapt, s-a retinut ca, in data de 07.10.2018, in timp ce se aflau intr-un imobil in constructie unde locuiau efectiv, pe fondul unei dispute casnice si al consumului de bauturi alcoolice, inculpatul a lovit-o cu palmele la nivelul fetei pe concubina M.A.M. Ulterior, iritat de faptul ca persoana vatamata a continuat sa consume vin, inculpatul a aruncat, dintr-un recipient, aproximativ 0,5 litri benzina pe corpul concubinei sale, careia i-a dat foc cu ajutorul unei brichete. Victima a suferit leziuni concretizate in arsuri de gradul II si III pe aproximativ 50% din suprafata corporala (fata, regiunea cervicala, trunchi, membrele superioare, fata anterioara ambele coapse), care au pus in primejdie viata acesteia", se arata in rechizitoriu. Judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Iasi a dispus masura arestarii preventive pe o durata de 30 de zile.