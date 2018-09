Becali, despre nașul său: „Nu mai zic nimic de Hagi, poate să-mi dea şi cu un par în cap"

Urmărit de tensiunile din trecut pe care le-a avut cu Gică Hagi, patronul FCSB-ului a anunțat că nu va mai comenta nicio declarație a „Regelui", nașul său și finanțatorul-antrenor al Viitorului.

Gigi Becali nu mai vrea să își strice legăturile de familie, după cearta purtată cu Hagi în 2007, când fostul mare decar al naționalei îi antrena echipa. Trei ani mai târziu, Hagi și finul său s-au împăcat, chiar dacă, în 2017, latifundiarul din Pipera a contestat la TAS titlul câștigat de gruparea din Ovidiu..

„Ce zice Gică nu mai comentez niciodată. Când am fost întrebat de Ianis, am stat şi m-am gândit o mie de gânduri ce răspuns să dau să fie pe placul lui Gică. Am zis eu să dau un răspuns să-i placă lui, că e băiatul lui. Nici asta nu i-a plăcut. Am zis, domne, Ianis face acum două milioane, dacă vine la FCSB face 20. Cu alte cuvinte, e un jucător valoros. Nici asta nu i-a plăcut.

Atunci când zice Gică ceva, nimica nu mai zic. Pentru că nu se ştie în ce toane e şi se supără şi atunci nu vreau să-l supăr cu nimic. Nu vreau să mă mai cert cu nimeni, iar cu Gică nici atât. Poate să-mi dea şi cu un par în cap, nu mă cert cu el. Dar când e vorba de fotbal, o să-i dau eu răspuns la fotbal, o să vadă el! Pentru toate pe care le zice el o să primească.

E o ruşine ce s-a întâmplat, o ruşine naţională. Nici măcar nu vreau să îmi aduc aminte ce circ s-a făcut în acele trei luni (n. red. - cu referire la cearta din 2007)", a declarat Becali, la Pro X.