Blestemele mortilor! Masina in care se aflau doi soti s-a oprit in fata trenului!

Ieri dimineata, un groaznic accident a avut loc la Iasi. In jurul orei 10:00, un apel la numarul unic de urgente 112 avea sa anunte ca un autoturism a fost izbit de tren in zona unei treceri la nivel cu calea ferata. Nenorocirea s-a petrecut in satul Cozmesti din comuna ieseana Stolniceni Prajescu.

Doi soti, ambii in varsta de 58 de ani au murit pe loc, in urma impactului extrem de violent. Cei doi se aflau intr-un autoturism marca Opel si, din motive inca necunoscute, au trecut pe culoarea rosie a semaforului. Trenul 1752 care circula pe ruta Suceava-Bucuresti Nord a intrat in plin in autotursim si s-a oprit mai apoi la vreun kilometru distanta. Localnicii spun ca nu-si pot explica de ce soferul nu a oprit, atat timp cat semnalele acustice si luminoase erau in functiune.

"Eu am auzit o bubuitura puternica. M-am intors si am vazut masina aruncata langa panourile de control. M-am apropiat si am vazut doua persoane. Erau decedate. Am sunat la 112 si am anuntat, apoi au venit politistii si medicii. Nu au mai avut ce sa le faca",a spus un localnic.

Din cate se pare, soferul nu a observat ca vine trenul. "Semaforul era rosu, zgomotul este puternic. Eu stau la cateva sute bune de metri. Se aude din casa de la mine alarma aia. Nu se poate sa nu o fi auzit. Chiar nu stiu ce sa spun", a declarat un localnic.

In acelasi loc si-au mai pierdut viata si alti oameni. In urma cu cativa ani, un alt cuplu a murit pe loc, in acelasi mod. "Aici erau bariere acum cativa ani. De cand au fost scoase, s-au intamplat mai multe nenorociri. Ar trebui ca autoritatile sa faca ceva, sa le monteze din nou", a spus un alt localnic.

Violeta si Somnu Raducanu din localitatea Buhusi, judetul Bacau si-au pierdut viata intr-un mod aparent inexplicabil. Trupurile neinsufletite ale celor doi soti au fost transportate la Institutul de Medicina Legala (IML) pentru necropsie. Politistii au deschis un dosar penal si fac cercetari.

"In cauza, a fost intocmit un dosar penal pentru ucidere din culpa. Cercetarile continua pentru stabilirea intregii situatii de fapt", a precizat Anca Vijiac, purtator de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi.

La locul producerii accidentului, s-au deplasat de urgenta doua echipaje medicale, pentru a ajuta persoanele implicate in aceasta tragedie. Din nefericire, medicii care au ajuns la fata locului nu au mai putut face nimic pentru a salva vietile celor doua persoane, declarand in cele din urma decesul. In acest caz, au fost dirijate doua ambulante de la Pascani, pentru ca durata de deplasare catre incident sa fie mai mica.

"Am fost solicitati printr-un apel la numarul unic pentru situatii de urgenta, 112, la ora 9:53, pentru a interveni la un accident feroviar care s-a produs la bariera Cozmesti. Au fost dirijate imediat doua echipaje medicale de urgenta cu medic si asistent de la substatia Pascani. La locul solicitarii, au fost gasite doua victime, barbat si femeie, ambele in varsta de 58 de ani. Din nefericire, acestia prezentau leziuni incompatibile cu viata si, in cele din urma, medicii nu au mai putut sa faca nimic decat sa constate decesul", a declarat Nicolai Pralea, purtator de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi.