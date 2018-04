Boala ascunsa care afecteaza tot mai multi copii, inca de la o varsta frageda

Copiii cu varste fragede, chiar si de patru ani, pot suferi de depresie si anxietate, releva un studiu recent, citat de presa britanica. Elevii din scolile primare se confrunta cu dereglarile de alimentatie, auto-agresiunea, atacurile de panica si chiar se gandesc la sinucidere, din cauza unor probleme de multe ori ascunse care citeaza un studiu extrem de ingrijorator.

Profesorii avertizeaza ca problemele psihice, agresiunea la scoala si agresiunea sexuala, precum sexting-ul, au devenit „realitati cotidiene" pentru multi copii. Concret, unu din sapte cazuri medicale implica un copil de 4-7 ani si 25% se refera la copii de 7-11 ani. Studiul realizat de sindicatul invatamantului NASUWT din Marea Britanie sugereaza ca depresia apare la o varsta frageda. Într-unul din cazuri, un dascal a descris cum un elev de opt ani si a amenintat ca se va sinucide.

Altii au avertizat ca retelele sociale agraveaza situatia copiilor - de exemplu, elevi de 11-12 ani au fost surprinsi in timp ce faceau schimb de poze indecente. Chris McGovern, din cadrul Campaign for Real Education, a spus ca micutii sunt „dependenti de tehnologie". Chris Keates, secretarul general al NASUWT, a spus ca dascalii nu au experimentat niciodata un asemenea nivel de probleme in cazul copiilor.

Specialistii au realizat un studiu in randul a 1.359 dascali si 96% dintre acestia au desclarat ca au vazut elevi de toate varstele cu probleme mentale. Dintre acestia, 92% au spus ca elevii sufera de anxietate si atacuri de panica, 80% au invocat depresia, 67% au precizat ca unii elevi se auto-flageleaza. De asemenea, 49% dintre profesori au spus ca multi elevi manifesta probleme de alimentatie si 45% au fost martorii unor comportamentel compulsiv-obsesive.

Factorii principali care duc la asemenea comportamente sunt: problemele de familie (86%), presiunea temelor, examenelor (66%) si social media (64%). Cele mai bune scoli ii „forteaza" pe copii sa obtina rezultate excelente la scoala, pentru a „da bine" la inspectii, dar acest lucru isi pune amprenta asupra micutilor.