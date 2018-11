Bucurestiul vrea sa devina oras inteligent dupa modelul Madridului. Gabriela Firea a semnat un memorandum de colaborare cu primarul capitalei spaniole, in domeniile infrastructura, smart city, educatie, cultura si turism.

O posibila solutie pentru fluidizarea traficului ar putea fi constructia de pasaje subterane, asa cum s-a intamplat in Madrid, se arata intr-un comunicat al Primariei Capitalei. Cele doua orase ar putea colabora si in privinta dezvoltarii durabile, cu servicii publice de calitate. Primarul Madridului a anuntat ca va veni in Bucuresti saptamana viitoare, dar va vizita si sate din care provin persoane defavorizate aflate, in Spania, intr-o situatie precara.