Bunicii nu ne parasesc niciodata, ei doar devin invizibili. Toti trebuie sa citeasca aceasta poveste induiosatoare

Cea mai mare mostenire a bunicii noastre lasata in urma este nimic material, ci este formata din experientele si valorile lor, care vor continua mult timp dupa ce au plecat. Pentru multi dintre noi, bunicii ocupa un loc special, iar atunci cand mor, durerea este sfasietoare! Ei sunt cei care au fost prezenti in vietile noastre inca de cand ne-am nascut, ne-au crescut si apoi dispar. Aceasta este poate prima pierdere cu care ne confruntam, in copilarie sau in adolescenta.

Intre bunici si nepoti se sudeaza o legatura extrem de puternica, iar copii percep diferit aceasta legatura, decat cea cu parintii. Bunicii nu mor niciodata, mostenirea lor desfasoara si traiaesc in liniste in inimile noastre. Intr-o societate atat de concentrata asupra posesiunile materiale, sunt putine lucruri care imbogatesc viata noastra mai mult decat amintirile si afectiunea lor, povesti comune si momente speciale cu bunicii nostri.

Multi dintre noi au o bunica sau bunic preferat de care ne amintim de multe ori. Mai mult decat atat prezenta lor traieste in familia noastra, de fiecare data cand facem ceva care a fost unic si special pentru ei: copt un tort folosind reteta lor sau tratarea unei dureri in gat, cu unul dintre remediile lor de origine. Noi pastram memoria lor in viata, concentrandu-se asupra a ceea ce este cu adevarat important in viata unei fiinte umane: memoria celor pe care ii iubim si oamenii care inseamna cel mai mult pentru noi. Unii oameni au privilegiul de a se bucura de prezenta bunicilor chiar si la maturitate, insa exista si cazuri cand bunicii pleaca de langa cei dragi atunci cand nepotii sunt inca mici si nu inteleg cu exactitate termenul mortii. Psihologii sunt de parere ca parintii ar trebui sa fie foarte sinceri si concreti in abordarea acestei probleme, desigur adaptand limbajul in functie de varsta copilului.

Daca ii vei spune copilului tau ca bunicul a plecat, probabil ca el te va intreba cand se va intoarce. Daca optezi pentru o abordare religioasa, trebuie sa ii explici inca de la inceput ca bunicul nu se mai intoarce, iar explicatia trebuie sa fie una simpla si concreta pentru varsta copilului. Adultii nu trebuie sa isi ascunda sentimentele, atunci cand vine vorba de o pierdere. Poti plange si poti vorbi deschis despre asta. Parintii trebuie sa se astepte la sute de intrebari si sa aiba pregatite sute de raspunsuri logice. Cea mai buna solutie este sa impartasesti cu toata familia aceasta sufeinta si sa ai mare grija la raspunsurile pe care i le dai copilului tau. Bunicii sunt nemuritori in amintirile noastre si chiar daca fizic nu mai sunt, cu siguranta ii simtim alaturi mergand in locurile unde obisnuiam sa stam cu ei sau amintindu-ne de momentele frumoase petrecute impreuna. Bunicii traiesc prin copacul plantat in spatele casei, in pozele vechi si ingalbenite de timp sau in cantecele pe care obisnuiau sa ni le fredoneze. Ei sunt prezenti in fiecare lectie pe care ne-au dat-o in decursul timpului petrecut impreuna...