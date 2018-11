"Busu" a fost operat de doi medici tineri, dintre care unul este la finalul rezidentiatului si este deocamdata somer

Eugen Tieranu (stanga, in fotografie) si Paul Trasca (dreapta) sunt medicii care l-au operat pe Florin Busuioc si i-au salvat viata, noaptea trecuta, dupa ce actorul a suferit un infarct pe scena. Sunt medici tineri, unul dintre ei fiind la finalul rezidentiatului.

Florin Busuioc a ajuns noaptea trecuta la Spitalul de Urgenta din Craiova, dupa ce a facut infarct pe scena si a fost resuscitat de trei ori! La spital, medicii au decis ca trebuie operat de urgenta si l-au bagat in sala de operatii, pentru montarea unui stent. Eugen Tieranu si Paul Trasca sunt medicii care l-au operat pe Florin Busuioc si i-au salvat viata. In sala de operatii, a fost si Emilia Goanta, medic electrofiziolog.

Medicul Eugen Tieranu, in varsta de 30 de ani, este cel care i-a montat stentul. Medicul a venit imediat de acasa si a intrat in sala de operatii, alaturi de colegul sau, Paul Trasca. Eugen Tiereanu, care este din Bucuresti, si Paul Trasca, din Targu-Mures s-au transferat recent la spitalul din Craiova, unde s-a deschis un centru de cardiologie, transmite corespondentul Libertatea din Craiova. Medicul Tieranu este la finalul rezidentiatului si mai are de sustinut un examen pentru a deveni medic specialist. Adevarul scrie ca Spitalul Judetean din Craiova putea sa-l angajeze pana acum la Clinica de cardiologie, solicitarea i-a fost refuzata, intrucat scoaterea posturilor la concurs este tergiversata de luni intregi.

Potrivit unor surse, seful clinicii de cardiologie de la Spitalul Judetean din Craiova, Octavian Istratoaie, a avut telefonul inchis marti seara si astfel s-a ajuns in situatia de a trimite in sala de operatii un medic rezident.

Florin Busuioc a facut infarct, marti seara, pe scena, in timpul unui spectacol in Craiova. La fata locului a fost chemata o ambulanta SMURD, iar acestuia i s-a acordat ingrijiri la fata locului. Actorul a fost resuscitat de catre medici, insa dupa primul atac de cord, Busu a mai suferit alte doua. In cursul noptii, el a fost operat pentru montarea unui stent.

Florin Busuioc a trecut cu bine peste operatie, fiind acum in afara oricarui pericol, dupa cum a precizat Cristina Geormaneanu, purtator de cuvant al Spitalul de Urgenta din Craiova. „Operatia a fost o reusita, i s-a montat un stent si acum pacientul este in afara oricarui pericol. In legatura cu celelalte detalii, familia nu imi permite sa dau nicio declaratie. Important este, insa, ca totul s-a terminat cu bine", a declarat Corina Geormaneanu.

In luna iunie, Florin Busuioc a dat detalii, intr-un interviu acordat Libertatea, despre revenirea sa pe scena. Decizia i-a grabit un pic ritmul, dupa cum a declarat chiar el, deoarece trebuie sa impace viata de familie cu jobul de la PRO TV, repetitiile si reprezentatiile sustinute peste tot in tara. Cu toate acestea, el a declarat ca nu regreta nicio clipa.