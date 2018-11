Bzi: Seful Casei Nationale de Sanatate, filmat in pozitii fierbinti cu amanta din Iasi, pe banii asiguratilor!

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si-a tras o amanta de top la Iasi, folosind banii asiguratilor pentru decontarea biletelor de avion, a combustibilului pentru masina de serviciu sau pentru cazarea la cele mai tari hoteluri. Amanta lui este o frumoasa doctorita din Iasi. Partea cu adevarat mizerabila este faptul ca femeia este sotia unuia dintre prietenii presedintelui CNAS.

Claudia Dragomir a acceptat aceasta relatie, desi sotul sau este prieten foarte bun cu amantul. Claudia este nora fostului rector al UMF Iasi. Ambele familii sunt distruse acum. Unul dintre soti ar fi platit un detectiv particular ca sa stea pe urmele celor doi. Se banuieste ca detectivul ar fi fost platit de sotia lui Radu Vulcanescu, avand in vedere ca aceasta ar fi fost foarte suspicioasa cu privire la vizitele de la Iasi ale sotului sau. Toate aceste vizite erau in interes de serviciu

Aceasta poveste are toate sansele sa reprezinte cel mai mare scandal amoros din lumea buna a Iasului. Nu doar pentru ca sunt implicate nume notorii in Iasi, ci si pentru ca au fost cheltuiti bani publici pentru intretinerea acestei povesti de dragoste. Povestea seamana pe alocuri cu cea in care a fost implicat Gheorghe Nichita, fostul primar al Iasului.

Actorul principal al acestei povesti este Razvan Teohari Vulcanescu, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS). El a fost numit in functia de presedinte al acestei institutii in urma cu aproximativ un an de zile, dupa ce a fost secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatatii.

Razvan Vulcanescu este iesean la origini, absolvent al Colegiului Negruzzi. Tatal sau a fost director-adjunct al acestei unitati de invatamant. Este plecat din Iasi de mai multi ani de zile, incadrandu-se perfect in lumea buna a Bucurestiului. A ramas legat de Iasi nu doar pentru ca are familia aici, ci si pentru ca are o amanta, o doctorita foarte frumoasa. Astfel, motivele lui de a veni in Iasi sunt dintre cele mai placute. Sub umbrela interesului de serviciu, acesta vine in Iasi destul de des pentru a fi alaturi de iubita sa.

Problema este ca foloseste masina de serviciu de la CNAS pentru a onora intalnirile amoroase si banii institutiei pentru a achita biletele de avion sau cazarea la unele dintre cele mai scumpe hoteluri din Iasi.

Este principalul motiv pentru care reporterii BZI au ales sa publice aceasta poveste, inclusiv indentitatea persoanelor implicate. In cazuri similare, procurorii au efectuat cercetari pentru abuz in serviciu si delapidare.

Informatiile detinute de reporterii BZI sunt de-a dreptul incredibile, dar vorbesc de la sine despre mizeriile ascunse sub presul familiior bune, care aparent au tot ce-si doresc. Claudia Dragomir este medic rezident in Iasi. Este sotia lui Razvan Dragomir, fiul fostului rector al Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" din Iasi.

Tanara doctorita conduce un Lexus luxos si aparent traieste o viata pentru care multe femei ar fi invidioase. Cu toate acestea, are o idila cu Razvan Vulcanescu, seful CNAS.

Partea cea mai mizerabila a povestii este ca Razvan Vulcanescu este unul dintre cei mai buni prieteni ai sotului amantei sale. Cei doi barbati vorbesc destul de des, se intalnesc, se suna reciproc. Nimic nu ar fi putut prevesti ca femeia si-ar putea insela sotul cu prietenul de la Bucuresti al acestuia.

Numai ca, din cauza neintelegerilor din familii, au inceput sa existe tot felul de discutii. Atat sotia lui Vulcanescu, cat si sotul Claudiei Dragomir au ramas blocati cand au aflat detaliile acestei aventuri. Sotia lui Vulcanescu pare a fi cea mai afectata de aceasta situatie, acceptand ca unele dintre aceste informatii sa apara in spatiul public. Avand in vedere claritatea dovezilor cu privire la infidelitatea celor doi, cel mai probabil unul dintre soti a apelat la un detectiv particular.

Imagini compromitatoare

Potrivit imaginilor intrate in posesia BZI, prima seara de amor intre Razvan Vulcanescu si Claudia Dragomir s-a consumat pe data de 14 septembrie 2018, la un hotel de cinci stele din Iasi. Camera a fost rezervata anterior pe numele presedintelui de la CNAS. Cei doi s-au intalnit prin spatele unor blocuri, intr-un loc ferit. Ea si-a lasat masina parcata acolo si s-a urcat in masina lui, o Skoda Octavia care apartine CNAS. La hotelul respectiv au parcat in parcarea subterana si au urcat cu liftul de acolo. Au stat acolo toata noaptea, pana a doua zi la amiaza. Femeia a iesit foarte fericita dupa aceasta intalnire, iar barbatul a condus-o pana la masina ei.

Din imagini se poate observa cu usurinta ca radiaza de fericire. Ulterior, pe data de 27 septembrie 2018, Razvan Vulcanescu a venit din nou la Iasi, dar de data aceasta cu avionul. A fost preluat de la aeroport de catre Claudia Dragomir, care se afla la volanul aceluiasi Lexus. In noaptea respectiva, cei doi au stat doar cateva ore impreuna. Biletele de avion ar fi fost decontate din bugetul CNAS.

Pe data de 5 octombrie 2018, barbatul a venit din nou la Iasi cu avionul. A fost preluat tot de amanta sa. Au mers impreuna la o vila din cartierul Galata si au petrecut acolo tot weekend-ul. Cel mai probabil ea i-a spus sotului ca pleaca la un congres medical atunci cand a plecat pentru a petrece weekend-ul cu amantul sau. Au iesit din casa de foarte putine ori.

Sambata seara, ea l-a dus pe el cu masina la niste rude, dar l-a asteptat cuminte jos in masina, sa-si termine treaba. Ulterior s-au plimbat cu masina pe strazile Iasului. Au iesit din vila respectiva duminica seara. Atunci, ea l-a condus la aeroport. Multe dintre vizitele facute de Vulcanescu la Iasi au fost in interes de serviciu, desi, in realitate, scopul acestuia era acela de a fi alaturi de iubita infidela. Pana la inchiderea editiei, niciunul dintre protagonistii povestii nu a vrut sa comenteze situatia.