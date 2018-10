Cătălin Botezatu, mesaj despre arestarea Elenei Udrea în Costa Rica

Cătălin Botezatu susține că este „inuman" faptul că Elena Udrea a fost înlăturată de lângă fetița ei de doar câteva săptămâni, după ce a fost arestată în Costa Rica. Creatorul de modă este de părere că Udrea ar fi putut fi lăsată în arest la domiciliu deoarece „nu este atât de periculoasă".

Designerul a criticat modul în care autoritățile au acționat în cazul arestării Elenei Udrea în Costa Rica. „Îmi pare foarte rău pentru ea, pentru mine Elena Udrea este un om minunat. Am un aport, dat fiind faptul că soțul Elenei Udrea este un fost manechin de-al meu. A prezentat cu mine, a colaborat o perioadă lungă de timp și mă bucur că a reușit s-o facă fericită pe Elena. În schimb, sunt puțin trist pentru ceea ce se întâmplă. Până la proba contrarie, există prezumția de nevinovăție, indiferent ce ar fi făcut, eu nu judec, nu sunt în stare să fac asta, doar organele abilitate vor face asta, dar la sfârșit, totuși, este o femeie, trebuie tratată ca o femeie, mai nou ca o mamă, și consider că, totuși, măsurile luate sunt puțin cam drastice.

Indiferent ce ar face o femeie nu poți s-o înlături de lângă copilul de numai două săptămâni. Nu este atât de periculoasă ca mama, putea fi lăsată la un arest preventiv, domiciliar, măcar până își rezolva problema asta atât de necesară unui copil în primele luni de viață. Nu știu, nu poți despărți un nou născut de mamă, nu poate să-l crească tatăl. Am auzit versiunea aia că mergea tatăl acolo unde este arestată să ia lapte, e inuman. Animalic. Nu poti, no way", a declarat Cătălin Botezatu, conform cancan.ro.

După ce a fost arestată, Elena Udrea a fost trimisă la închisoarea de femei El Buen Pastor din Costa Rica, alături de AlinaBica. În spatele gratiilor, acestea găsesc în alimente 'fire de păr, muște și chiar gândaci'. Botezatu, care este prieten atât cu Elena Udrea, cât și cu Adrian Alexandrov, spune că este revoltat de situația în care a ajuns fostul ministru.

În iunie, Elena Udrea a fost condamnată definitiv la șase ani de închisoare cu executare pentru luare de mită şi abuz în serviciu în dosarul „Gala Bute'. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Udrea trebuie să plătească și prejudiciul din dosar - peste opt milioane de lei către Autoritatea pentru Turism, dar și 900.000 de euro către afaceriști de la care ar fi luat mită.

„Nu știu dacă Elena Udrea a furat din buzunarul meu, dar fură în continuare alții din buzunarul meu și vor fura până la capăt. Ca politicienii, ca cei care ne conduc ne fură sau nu, nu-i o noutate nici pentru România, nici pentru alte țări. Nu mă simt furat, o sa zică lumea ești laș, nu mă simt furat, muncesc', a precizat Cătălin Botezatu, conform sursei citate. Fostul ministru al Justiţiei din Costa Rica aruncă bomba. Nu există nicio șansă ca Elena Udrea să fie eliberata.