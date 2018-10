Cainele este singura fiinta de pe Pamant care isi iubeste stapanul mai mult decat pe el insusi

Studiile au aratat ca un caine isi da seama cand un om (stapanul sau) are o suferinta si cauta sa-i fie aproape, sa-i aline durerea. Este suficient sa se uite la tine si sa inteleaga daca esti trist, fericit sau nervos. Vei fi cu adevarat incantat sa ai un astfel de animal de companie. Cainii se apropie mai ales de persoanele triste sau care plang, acesta fiind un semn al empatiei. Pot citi foare bine expresiile faciale ale oamenilor si starile lor emotionale.

Daca iti iei un caine ca animal de companie vei vedea ca el va simti cand tu esti trist prin simpla citire a expresiei fetei tale. Pentru el va fi foarte important sa iti fie alaturi daca simte ca ai nevoie de sprijin. Un caine preia starea ta de spirit si emotiile, va fi bucuros daca esti si tu bucuros, si va fi trist daca si tu esti trist. El isi va exprima dragostea si pritenia, dar si compasiunea, atentia si recunostinta.

Cainele este un priten atent si curajos pentru stapanul sau. Pentru oamenii cu dizabilitati fizice - de vaz, de auz sau de mobilitate - sunt caini de asistenta, care sunt dresati si ii insotesc pe acestia chiar si in locuri publice. Ei pot merge alaturi de stapanul lor si ii ajuta sa se descurce mai bine. Sunt caini puternici, care au parte de un dresaj de baza si apoi de un dresaj complex, potrivit nevoilor specifice persoanei cu dizabilitati. Sunt si caini care ajuta oamenii ce au numite limitari fizice sa faca diferite lucruri, sa deschida o usa, sa ridice lucrurile cazute, si chiar sa traga caruciorul unei persoane cu probleme de mobilitate in panta. Un caine de acest fel va fi si un prieten devotat, va fi un motiv de bucurie pentru o persoana care are o invaliditate si o viata destul de grea, pentru a se trezi in fiecare dimineata sa-si petreaca timpul alaturi de prietenul ei patruped. Un caine de serviciu poate fi folosit pentru foarte multe activitati in interiorul casei, dar si in afara acesteia. Ei isi asculta stapanul, il ajuta sa se deplaseze mai usor, in pofida dizabilitatilor pe care le are. Daca stapanul este orb, cainele il atentioneaza cand trebuie sa urce o treapta, cand apar schimbari de inclinatie a drumului, curbe sau obstacole. Patrupedul poate fi dresat sa gaseasca liftul, diferite obiecte sau sa execute diferite comenzi in functie de stilul de viata al stapanului.

Sunt si caini care sunt dresati special pentru persoanele cu probleme de auz. Acestia pot recunoaste anumite sunete si au capacitatea de a-si anunta imediat stapanul atunci cand le aud. Este vorba despre dresajul special prin care animalul este invatat sa aiba anumite alerte pentru anumite sunete: sonerie, incediu, telefon, cronometru, ceas desteptator si altele.