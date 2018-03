Calculatorul viitorului este aici: lumina poate fi procesata ca sunet

Anul trecut, oamenii de stiinta au facut un pas important spre crearea urmatoarei generatii de calculatoare. Au stocat informatia bazata pe lumina sub forma de unda sonora pe un cip de calculator.

In timp ce ti se pare putin ciudat, aceasta conversie este critica daca dorim vreodata sa trecem de la calculatoarele electronice curente, ineficiente, la calculatoarele bazate pe lumina, care transfera date la viteza luminii. Computerele pe baza de lumina sau fotonice au potentialul de a rula informatii de cel putin 20 de ori mai repede decat laptopul. Asta pentru ca ele, teoretic, ar procesa date sub forma de fotoni in loc de electroni.

Inca e la nivel teoretic, pentru ca in ciuda unor companii ca IBM si Intel care urmaresc calculul bazat pe lumina, tranzitia este mai usor de zis decat de facut. Codificarea informatiilor in fotoni este destul de usoara. Deja facem asta cand trimitem informatii prin fibra optica.

Insa gasirea unei modalitati pentru ca un cip de computer sa poata prelua si procesa informatiile stocate in fotoni este destul de complicata. Acesta este motivul pentru care informatiile bazate pe lumina, care zboara prin cablurile de internet, sunt, in prezent, transformate in electroni lenti. Dar o alternativa mai buna ar fi incetinirea luminii si transformarea acesteia in sunet.

Exact asta au facut cercetatorii de la Universitatea din Sydney. Asta inseamna ca noile calculatoare ar putea avea avantajele datelor furnizate de lumina - viteze mari, caldura cauzata de rezistenta electronica si nicio interferenta de la radiatiile electromagnetice. „Ca noile calculatoare bazate pe lumina sa devina o realitate comerciala, datele fotonice ale cipului trebuie sa fie incetinite, astfel incat acestea sa poata fi procesate, dirijate, stocate si accesate", spune Moritz Merklein, unul dintre cercetatorii echipei.

„Este un pas important in domeniul prelucrarii informatiei optice. Acest concept indeplineste toate cerintele pentru sistemele de comunicatii optice de generatie curenta si viitoare", noteaza echipa. Cercetatorii au facut acest lucru dezvoltand un sistem de memorie care transfera cu acuratete undele sonore si cele luminoase pe un microcip fotonic - tipul de cip care va fi utilizat in calculatoarele bazate pe lumina.

Prima data, informatiile fotonice intra in cip ca un puls de lumina (galbena), unde interactioneaza cu un impuls „de scriere" (albastru), producand un val acustic care stocheaza datele. Un alt puls de lumina, numit pulsul „citit" (albastru), acceseaza apoi date de sunet si transmite inca o data lumina (galben). In timp ce lumina neschimbata va trece prin cip in 2 pana la 3 nanosecunde, o data stocata ca unda sonora, informatiile pot ramane pe cip timp de pana la 10 nanosecunde. Faptul ca echipa a reusit sa transforme lumina in unde de sunet nu numai ca a incetinit, dar a facut si recuperarea datelor mai exacta.