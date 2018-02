Canada ar putea reintroduce vizele pentru romani. Cei care ajung acolo cer imediat azil

Numarul romanilor care au cerut azil in Canada a crescut considerabil, dupa ce aceasta tara a eliminat vizele, in decembrie anul trecut. In doar doua luni s-au inregistrat peste 230 de cereri, aproape dublu fata de intregul an 2016.

Informatia apare in presa de la Ottawa, care scrie ca reprezentanti ai guvernului canadian au discutat despre acest subiect cu diplomati romani. In cazul bulgarilor, in schimb, numarul cererilor de azil a ramas la un nivel scazut, desi vizele au fost ridicate si pentru aceasta tara. Canadienii spun chiar ca ar putea decide reintroducerea vizelor pentru romani, daca numarul cererilor de azil va atinge in acest an un anumit nivel, fara a preciza pragul respectiv.

Nu ar fi, de altfel, prima data cand ar lua o astfel de decizie. In 2009, Guvernul canadian a anuntat reintroducerea imediata a vizelor pentru cetatenii din Cehia si din Mexic, pentru a pune astfel capat unei adevarate explozii de cereri de azil depuse de cetatenii acestor doua tari. Vizele pentru cehi fusesera ridicate in 2007, iar in aproape doi ani, se inregistrasera de 600 de ori mai multe cereri de azil din partea cetatenilor cehi. Multi dintre ei erau romi. Canada a ridicat din nou vizele pentru cehi abia peste patru ani.