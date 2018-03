Cand se schimba ora 2018. Mai trecem la ora de vara anul acesta?

Cand se schimba ora 2018. Anual, in ultima duminica din luna martie, Romania ar trebui sa treaca la ora de vara. In 2018, in noaptea de sambata spre duminica, 24 spre 25 martie, ora 3:00 va deveni ora 4:00. Trecerea de la ora de iarna la ora de vara si invers, de la ora de vara la ora de iarna, se face preajma echinoctiilor de primavara si de toamna. Aceasta schimbare are loc in mai multe tari din lumea intreaga.

Numai ca, in ultima vreme, s-a discutat la nivelul Parlamentului European despre implicatiile pe care le presupun aceste treceri anuale, atat pentru organismul uman, cat si pentru operatiunile economice, in special cele legate de transport. Mai mult, Parlamentul European a adoptat rezolutia prin care se renunta la ora de vara si ora de iarna cu 384 voturi pentru, 153 de voturi impotriva si 12 abtineri.

Membrii Consiliului European vor evalua aceasta rezolutie si o vor modifica daca este cazul. "Sunt foarte incantat ca dupa ani de discutii la nivelul comisiilor in Parlamentul European a fost dezbatuta aceasta rezolutie si votata in plen. Iar Parlamentul a acceptat propunerea noastra sa intrebe Comisia Europeana sa vina cu o recomandare prin care sa incheiem schimbarea bi-anuala de ora", a declarat Sean Kelly, parlamentar european irlandez.

Deputatul PMP, Marius Pascan, a initiat un proiect legislativ prin care propune renuntarea la ora de vara, motivand ca aceasta are efecte negative asupra sanatatii populatiei si ca perturba transportul feroviar si aerian. „Introdusa in anul 1916, ca o necesitate impusa de conditiile economice generate de Primul Razboi Mondial, ora de vara a avut drept scop crearea unei economii in privinta consumului de energie electrica si termica", potrivit expunerii de motive.

Initiatorul precizeaza ca studiile efectuate in ultima perioada au relevat faptul ca aceasta modificare a orei legale nu genereaza economii din punct de vedere energetic si provoaca un puternic disconfort asupra marii majoritati a populatiei. Totodata, modificarea orei genereaza perturbari ale transportului feroviar si aerian, spune initiatorul.

Pascan sustine ca, din aceste considerente, se impune abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1997 privind stabilirea orarului de vara si a orei oficiale de vara pe teritoriul Romaniei si pe cale de consecinta stabilirea orei oficiale a Romaniei ca fiind +2 UTC pe tot parcursul anului. Avand in vedere ca nici la nivelul Uniunii Europene, nici la nivelul Parlamentului Romaniei nu s-au luat hotarari definitive cu privire la renuntarea la ora de vara, in ultima duminica din luna martie se va trece la ora de vara.

Ideea trecerii la ora exacta de vara ii apartine celebrului om de stiinta Benjamin Franklin si provine din secolul al XVIII-lea. Acesta a studiat modul in care lampile cu ulei produceau lumina si cat de eficiente erau acestea.

Introducerea orei de vara s-a nascut ca o necesitate de razboi, in timpul primei conflagratii mondiale. Germania si Austro-Ungaria au fost primele tari care au introdus acest sistem, incepand cu 30 aprilie 1916, in scopul economisirii rezervelor de carbune necesare productiei de razboi. Anuntul oficial in acest sens prevedea ca ziua 1 mai 1916 incepe la ora 11 a zilei de 30 aprilie iar ziua de 30 septembrie se va sfarsi la o ora dupa miezul noptii.

Puterile Antantei au adoptat aceasta reglementare un an mai tarziu, in 1917. Acest fapt a facut ca si Romania sa adopte pentru prima data ora de vara in 1917. Referitor la acest aspect, regina Maria nota in jurnalul sau, la 5/18 iulie 1917: "De azi se schimba ora - se da inainte, ora sapte e deja ora opt si asa mai departe. A trebuit sa o facem pentru ca rusii asa procedeaza, ca sa evitam confuziile - motivul e economia la electricitate. La inceput va pricinui totusi incurcaturi, fara indoiala".