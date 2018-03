Cand va fi urmatorul Mare Cutremur in România. Gheorghe Marmureanu a calculat anul exact

Gheorghe Marmureanu linisteste populatia României despre un viitor mare cutremur. El -a recomandat ca un specialist in cutremurele din Vrancea, pe care le-a studiat peste 40 de ani, cat a fost directorul Institutului National pentru Fizica Pamantului.

"Urmatorul mare cutremur in Vrancea va fi de 7,3-7,4 pe scara Riechter, dar nu va fi prea curand. Ultimul mare cutremur a fost in 1977, inaintea lui in 1940, adica la 37 de ani, au mai fost doua la 37 de ani, dar si pauze foarte mari dupa aceea. din '77 a mai fost in '86 dar de scurta durata, apoi in '91 tot de scurta durata, desi de intensitati mari. E o diferenta intre cutremurul de suprafata care se disipeaza rapid si cel de mare adancime care formeaza o pâlnie de propagare. Din ce prognozez eu, viitorul mare cutremur va fi in 2066, oricum, dupa 2060.", a explicat Gheorghe Marmureanu la Antena 3.