Care este diferenta dintre zaharul brun si zaharul alb?

Zahar brun sau alb?

Spre deosebire de zaharul alb, zaharul brut de trestie, asa cum o demonstreaza si numele, nu este complet procesat. De ce este mai bine sa fie neprocesat? Pentru ca prin procesarea completa, indulcitorul rafinat isi pierde total continutul de minerale. Conform producatorilor, zaharul bun este mai gustos decat cel alb, intrucat contine o aroma naturala de melasa, ce este asemanatoare cu cea a caramelului. Melasa contine cantitati importante de vitamine si minerale, printre care cantitati foarte mari de calciu, magneziu, potasiu si fier.

Specialistii atrag atentia asupra faptului ca zaharul alb reprezinta 99,9% zaharoza pura, iar cel brun este constituit din 97% zaharoza, 2% apa si 1% alte substante. In ceea ce priveste caloriile, diferenta nu este foarte mare. 100 de grame de zahar brun contine aproximativ 370 de calorii, in vreme ce 100 de grame din cel alb contine aproximativ 390 de calorii. Zaharul brun cel mai frecvent intalnit in comert este obtinut chiar din cel alb rafinat la care se adauga....da, ati ghicit: melasa.

Curiozitati despre zahar:

Cea mai mare cantitate de zahar se gaseste in trestie si in sfecla. Este extras din aceste plante, iar rezultatul este 99,95% zahar pur;

Brazilia este cel mai mare producator de zahar la nivel mondial. Sud-americanii produc 25% din productia la nivel mondial;

Zaharul este unul dintre alimentele care creeaza dependenta;

Cifrele arata ca zaharina este de 200, pana la 700 ori mai dulce decat zaharul de masa, obisnuit.