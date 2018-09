Care este istoria lui Bula, celebrul personaj de bancuri

Se pare ca personajul fictiv Bula a luat nastere in Romania, in jurul anilor '60, in perioada comunista. Bula este un personaj inventat 100%. Fie ca vrem sa o spunem sau nu, numele „Bula" a fost ideea unui roman ingenios care a transformat cuvantul vulgar sinonim in limba romana cu „penis", inlocuind prima litera „P" cu „B".

Astfel, numele s-a preluat prin viu grai, din vorba in vorba si Bula a devenit personajul principal din bancurile si glumele romanesti. Totusi, bula face referire si la altceva. In dictionar, conform definitiei, bula este o basica de aer sau de gaz aflata in masa unui lichid sau a unui solid. Tot „bula" inseamna o haina ponosita sau o sfera de metal. In mod haotic si ciudat, Bula, personajul fictiv autor a mii de vorbe de duh, a ocupat in anul 2006 locul 59 in topul celor mai mari 100 de romani din toate timpurile realizat de TVR.

Desi exista mii de bancuri in care protagonistul este Bula, Shtiu.ro iti prezinta trei dintre cele mai cunoscute: La scoala, Bula este scos la tabla pentru a comenta propozitia „Ana are mere". Dupa o clipa de gandire, vine raspunsul lui Bula: „Acum, Ana are mere. Dar, peste vreo zece ani cand si-o pune silicoane, Ana va avea... balcoane!".

Bulisor il intreaba pe Bula, tatal sau:

-Tati, intr-o intersectie, cine are prioritate?

-In teorie, dreapta. In Bucuresti, taranul.