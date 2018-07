Care este mesajul secret pictat de Michelangelo in Capela Sixtina din Roma?

La varsta de 17 ani a inceput sa disece cadavre din cimitirul bisericii locale. Intre 1508 si 1512 a pictat plafonul Capelei Sixtine din Roma. Michelangelo Buonarroti, cunoscut in intreaga lume drept un geniu artistic cu realizari exceptionale in pictura, sculptura si arhitectura, a fost totodata si un foarte bun anatomist, secret pe care l-a ascuns prin distrugerea tuturor schitelor si notelor sale anatomice.

Cu toate acestea, secretul lui a fost dezvaluit multumita unei analize efectuate la mai bine de 500 de ani dupa ce acesta a fost ascuns de ochii Papei Iulius al II-lea chiar in trupul lui Dumnezeu.

Aceasta este concluzia a doi experti in neuroanatomie de la Scoala de Medicina a Universitatii Johns Hopkins din Baltimore, Maryland. Cei doi experti au analizat „Separarea luminii de intuneric", o scena din Facerea Lumii pe care Michelangelo a pictat-o pe plafonul Capelei Sixtine, si au ajuns la concluzia ca artistul a ascuns imaginea unui creier uman in chipul lui Dumnezeu. Cercetatorii afirma ca pictura lui Michelangelo este o reprezentare foarte precisa a creierului uman, a maduvii spinarii si a trunchiului cerebral. Frank Meshberger, primul medic care a identificat asemanarile dintre reprezentarea lui Dumnezeu si creierul uman, afirma ca Michelangelo a imprejmuit Divinitatea cu acel „giulgiu" similar creierului uman pentru a sugera ca Dumnezeu il inzestra pe Adam nu doar cu viata, ci si cu inteligenta suprema de care dau dovada oamenii.

Michelangelo a pictat plafonul Capelei Sixtine in patru ani, realizand imaginile dinspre est spre vest, incepand de la intrarea in capela si incheind deasupra altarului. Ultima scena pictata il reprezinta pe Dumnezeu care separa lumina de intuneric. In aceasta regiune cercetatorii au descoperit ca Michelangelo a ascuns trunchiul cerebral, nervul optic si ochii.

Criticii de arta si istoricii au fost surprinsi de anumite nereguli anatomice in modul in care Michelangelo a infatisat gatul lui Dumnezeu in aceasta scena si de modul ciudat in care era luminata aceasta regiune. Suk si Tamargo afirma ca nu este vorba de erori, ci de un mesaj ascuns. Cei doi experti afirma ca in nicio alta pictura nu se mai gaseste aceasta greseala anatomica a gatului uman, iar daca imaginea aceasta este suprapusa peste o fotografie a unui creier uman vazut de jos, liniile de pe gatul lui Dumnezeu se potrivesc exact cu trasaturile creierului nostru. Cercetatorii spun ca nervii optici sunt reprezentati exact in aceeasi maniera in care au fost ilustrati de Leonardo da Vinci in 1487. Da Vinci si Michelangelo au trait in aceeasi perioada, fiecare dintre artisti cunoscand opera celuilalt.

Cei doi experti in neuroanatomie concluzioneaza ca „Michelangelo a imbogatit aceasta pictura ce-l infatiseaza pe Dumnezeu cu imagini ascunse ale creierului, celebrand in acest mod nu doar gloria lui Dumnezeu, ci si gloria celei mai magnifice creatii ale Sale".

Alti experti lanseaza o alta ipoteza in ceea ce priveste sensul acestor mesaje secrete. Nu este un secret faptul ca relatia lui Michelangelo cu Biserica Catolica a devenit incordata spre finalul vietii sale, cand artistul a ajuns sa deteste opulenta si coruptia din Biserica. De altfel, in capodopera sa Michelangelo si-a pictat chipul in doua locuri, in ambele fiind torturat. De aceea, unii experti afirma ca mesajul ascuns nu este faptul ca Dumnezeu i-a dat inteligenta lui Adam, ci ca inteligenta si organul trupesc ce o face posibila permit oamenilor sa ajunga la Dumnezeu fara ca aceasta relatie sa mai fie intermediata de Biserica.

Este posibil sa nu aflam niciodata adevaratul motiv pentru care Michelangelo a inserat reprezentarea creierului uman in capodopera sa, ce combina arta, religia, stiinta si credinta intr-o opera artistica provocatoare si uluitoare.