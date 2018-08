Care este ultima zi in care soferii pot depune cereri de restituire a taxei auto

Pana-n ultima zi a lunii august, soferii pot depune la ANAF cererea pentru restituirea taxei auto. Sunt vizate toate formele de taxa auto din 2007 pana-n 2017. Prin urmare puteti depune cereri pentru urmatoarele taxe: taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule.

Soferii care nu vor depune cererea de restituire a taxei auto pana-n 31 august, nu vor mai putea face ulterior aceste date solicitarea la ANAF. Formularul il gasiti pe site-ul ANAF, de unde se descarca. Il completati si-l depuneti la Agentia de Administrare Fiscala aferenta adresei din buletin. Sumele vor fi virate direct in contul contribuabilului, care va lasa, in acest sens codul IBAN. Restituirile se vor face, in functie de tipul de taxa, cel mai tarziu in martie 2019.