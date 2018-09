Care sunt tarile cu cel mai nesanatos mod de viata din lume. Unde se situeaza Romania

Clinic Compare a realizat un studiu privind modul de repartizare, la nivel mondial, a celui mai nesanatos mod de viata, prin compararea datelor oferite de Organizatia Mondiala a Sanatatii.

Astfel, Republica Ceha ocupa primul loc in acest clasament, in care s-a luat in calcul consumul de alcool pe cap de locuitor, numarul de tigari fumate si numarul de obezi. Cercetarea a fost realizata in 179 de tari din intreaga lume. Conform datelor, locuitorii Cehiei se numara printre cei mai mari bautori ai lumii, prin consumul, in medie, a 13,7 litri de alcool anual. De asemenea, ei se numara si printre cei mai infocati fumatori, situandu-se pe locul al XI-lea.

Locul al doilea este ocupat de Rusia, urmata indeaproape de Slovenia, Belarus, Slovacia si Ungaria.

Conform acelorasi date, Romania si Bulgaria se afla in acest top zece. In tara noastra, un procent de 15% din populatie este obeza, iar o treime supraponderala Peste varsta de 55 de ani, doar 3 din 10 romani au o greutate normala, in timp ce doua treimi sunt supraponderali sau obezi. De altfel, primele noua locuri ale clasamentului sunt ocupate de tari din fostul bloc estic. Locul al zecelea este impartit, la egalitate de puncte, de Lithuania si Statele Unite. Tarile in care se mananca cel mai gras este Oceania, unde 41% dintre locuitori sunt obezi, urmata de Samoa, Fiji, Tonga, Tuvalu si Kiribati. La celalalt pol al clasamentului, Afghanistan este tara unde doar 2,7% cetateni sunt obezi, urmata de Guinea, Niger si Nepal.