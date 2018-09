Care va fi intrebarea de la referendumul pentru redefinirea familiei

Ordonanta de Urgenta privind organizarea referendumului pentru redefinirea familiei in Constitutie a fost adoptata astazi in sedinta de Guvern.

"Referendumul pentru revizuirea Constitutiei in forma adoptata de Parlament va avea loc pe 6 si 7 octombrie, intre orele 7.00 si 21.00, pentru a asigura o consultare cat mai larga a cetatenilor cu drept de vot. Intrebarea adresata alegatorilor la referendum va fi "Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?", intrebare la care alegatorii trebuie sa raspunda cu da sau nu. De asemenea, avand in vedere timpul scurt ramas pana la votare, actele normative adoptate stabilesc dimensiunile buletinului de vot si ale textului acesteia de o maniera identica cu cea utilizata la referendumurile anterioare", a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului Nelu Barbu la finalul sedintei. Imprimarea buletinelor de vot se va face de catre Monitorul Oficial, stampilele cu textul "votat" vor fi realizate de Monetaria Statului, iar confectionarea timbrelor autocolante vor fi realizate de catre Imprimeria Nationala, a mai precizat el.

Costul total al organizarii referendumului se ridica la 163,712 milioane de lei. Romanii aflati in strainatate in perioada votarii vor putea vota si ei la sectiile de pe langa misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele consulare, MAE avand posibilitatea sa amenajeze sectii de votare in plus cu acordul autoritatilor din tarile respective. Intrebat daca intrebarea stabilita de Guvern pentru referendum ar putea fi neclara pentru unii cetateni, mai ales cei din mediul rural care nu beneficiaza neaparat de acces la TV sau la internet, purtatorul de cuvant al Guvernului a refuzat sa comenteze, spunand in schimb ca se bazeaza pe ajutorul presei pentru informarea corecta a cetatenilor.

"Sunt convins ca cu ajutorul dumneavoastra vom putea ajunge la toti cetatenii", a spus Barbu. Premierul Viorica Dancila a declarat la inceputul sedintei de Guvern ca referendumul nu este impotriva "minoritatilor sexuale", ci reprezinta doar un efect al unui demers cetatenesc. Premierul a cerut, de asemenea, partidelor din opozitie sa nu mai fac apel la boicotarea referendumului si sa se pozitioneze clar fata de el. "Referendumul nu este unul impotriva minoritatilor sexuale, asa cum speculeaza unii, ci este efectul unui demers cetatenesc. In locul apelurilor pentru boicotarea referendumului, ar fi mai onest daca partidele si-ar asuma o pozitie clara. Partidul pe care il reprezint si-a aratat sprijinul fata de acest referendum si cred ca este cel mai adecvat raspuns", a spus Dancila.