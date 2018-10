Carmen Adamescu a fost plasata in arest preventiv

Fosta sotie a lui Dan Adamescu, Carmen Adamescu, a fost retinuta pentru delapidare si evaziune fiscala, dupa ce procurorii si politistii au facut perchezitii, miercuri, la locuinta acesteia si la sediul Unirea Shopping Center, prejudiciul fiind estimat la 43.000.000 lei. Dosarul a fost deschis in urma unei plangeri a fiului vitreg, Alexander Adamescu, si a firmei Unirea Shopping Center.

"In data de 10.10.2018 procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpata ADAMESCU CARMEN, sub aspectul savarsirii infractiunii de delapidare, prevazuta de art. 295 alin. 1 C.pen. raportat la art. 308 C.pen. si art. 309 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. In fapt, in perioada octombrie 2004 - iulie 2017, in mod repretat, cu intentie si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, in calitate de presedinte al consiliului de administratie si director general al persoanei vatamate „U. S. C" S.A., inculpata ADAMESCU CARMEN a insusit:

a) in favoarea a 4 societati comerciale controlate de aceasta, suma totala de 44.895.390,97 lei, prin incheierea cu aceste societati a unor contracte fictive, de natura a crea aparenta iesirii licite a acestei sume din patrimoniul persoanei vatamate (contracte de management/consultanta in afaceri, contracte de prestari servicii, contracte de intermediere comerciala);

b) in interes personal, suma de 3.049.547,67 lei, fie prin ridicare directa in numerar din casieria persoanei vatamate, fie prin efectuarea unor plati din conturile bancare ale persoanei vatamate.

In data de 10.10.2018, organele de cercetare penala din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia de Investigare a Criminalitatii Economice au dispus retinerea suspectei ADAMESCU CARMEN pe o perioada de 24 de ore. In data de 11.10.2018, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au propus Tribunalului Bucuresti luarea masurii arestului la domiciliu fata de inculpata ADAMESCU CARMEN, pe o perioada de 30 de zile. Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie", spun procurorii.