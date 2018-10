Carmen Adamescu nu mai este Palade. Este Makie

Reținută de procurorii Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar de delapidare și evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 10 milioane de euro, Carmen Palade, văduva miliardarului Dan Grigore Adamescu, a refuzat să dea declarații în fața autorităților.

Magistrații vor cere astăzi, instanței Tribunalulului București, mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, pe numele femeii de afaceri. "Nu sunt Palade. Și cu asta am terminat.", au fost singurele vorbe adresate jurnaliștilor, la ieșirea afaceristei de la DNA. Noi am aflat că, fosta soție a miliardarului decedat anul trecut în închisoare, are dreptate. Dacă nu mai este nici Adamescu, nici Palade, fiica lui Costache și a lui Zincă din Moinești, județul Bacău, femeie de afaceri de real succes, poate reveni la vechiul nume, Makie, căpătat în urma primului mariaj cu un turc. Conform documentelor obținute de redacția Avertisment, Carmen a renunțat în martie 1995 și la numele Makie. Carmen, fostă Palade, fostă Makie, fostă Adamescu este principala moştenitoare a unei averi de 800 de milioane de euro. Anchetatorii DNA o suspectează pe aceasta că, printr-o suveică de firme, ar fi păgubit statul cu 10 milioane de euro.



Eduard Ovidiu Ohanesian