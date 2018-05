Carmen Dan va face o ancheta dupa disparitia ''misterioasa'' a celebrului interlop Ghenosu

Ministrul Carmen Dan si Catalin Ionita, seful IGPR, au ajuns vineri dimineata in Dambovita. Vizita celor doi vine la scurt timp dupa ce operatiunea „Ziua Z", coordonata de DIICOT, l-a ratat pe faimosul interlop local Ghenosu.

Intrebata daca a venit pentru o ancheta, Carmen Dan a raspuns: „Am venit sa vorbes cu colegii mei si sa discut cu seful structurii. (...) O sa avem timp astazi sa vorbim".

„Avem un sef de inspectorat, am toata increderea in colegii mei. Verificarile se fac conform normelor noastre, le asteptam, asa este cinstit, apoi vedem. Nu vreau sa pun in umbra rezultatele bune care s-au obtinut cu ocazia acestei actiuni. Vom verifica sa vedem daca prin activitatile desfasurate s-a incalcat vreo norma sau vreo procedura interna. Nu vreau sa ma pronunt", a raspuns seful IGPR, Catalin Ionuta, intrebat daca au existat scurgeri de informatii si ce masuri se vor lua.