Carnea de porc, mai ieftina in ultima perioada. Pesta porcina africana face ravagii in randul producatorilor

Pe fondul evenimentelor de pe piata comunitara, care nu-si mai poate vinde carnea de porc in China in aceeasi masura ca anul trecut, dar si a unei eventuale neincrederi a consumatorului roman fata de carnea de porc, preturile la poarta fermei sunt pe un trend descendent in Romania, ceea ce ar trebui sa se vada si la raft in urmatoarea perioada. Vom manca insa si mai mult din import, pentru ca pesta porcina a devastat productia locala.

Pretul mediu al carcasei de carne de porc (categoria S si E) la poarta fermei a ajuns in luna iulie sa coste 1,67 de euro kilogramul, cu 15% mai putin decat in aceeasi perioada a anului trecut , indica ultima analiza a Comisiei Europene pe aceasta tema. Este o scadere similara cu media europeana, pretul mediu la nivelul UE ajungand la 1,47 euro kilogramul fata de 1,73 euro cu un an in urma.

De altfel, potrivit unui raport al Comisiei, din 2015, principala piata de export pentru porcul european a fost China, al carei sector trecea printr-un proces de restructurare. In 2016, spre exemplu, UE a raportat exporturi record de 4,2 milioane de tone, din care 45% au mers catre China. Un an mai tarziu, insa, China a cumparat cu 476.000 de tone mai putin, iar pentru 2018 autoritatile chineze estimeaza un minus de 26%. In ceea ce priveste impactul pestei porcine din Romania asupra preturilor, nu s-au facut inca estimari cu privire la evolutia preturilor ca urmare a izbucnirii celor doua focare in ferme mari.

In mod cert, insa, pesta porcina va duce la cresterea importurilor de carne de porc in urmatoarea perioada. Aceasta in conditiile in care, oricum, consumul intern, pentru populatie si procesare, nu poate fi asigurat in intregime de productia locala. Crescatorii locali produc doar 38% din necesar. Luand in considerare ca pana acum au fost sacrificati 52.000 de porci numai la fermele mari, iar o carcasa are in medie 83 de kilograme, reiese ca importurile ar trebui sa creasca cu cel putin 5.300 de tone. Romania importa in jur de 200.000 de tone de carne de porc pe an, anul trecut valoarea importurilor cifrandu-se, potrivit INS, la 487 de milioane de euro.

Cea mai multa carne de import - in jur de 55-57 de milioane de porci pe an - vine din Germania. O tara care produce in jur de 5,4 milioane de tone de carne de porc pe an, adica 23% din productia totala a UE si care, in luna iulie, avea preturi medii mai mici decat cele din Romania. Din datele Comisiei Europene, in iulie 2018, pretul mediu la kilogramul de carcasa in Germania era de 1,48 de euro, cu aproximativ 0,2 euro mai putin. Importurile presupun insa si alte costuri, precum cele de transport. Din datele ANSVSA, 440 de focare de pesta porcina africana au fost confirmate in acest an in Romania, doua dintre acestea fiind la firme.