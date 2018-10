Cati banii vor parlamentarii sa dea anual Casei Regale! Suma este de la bugetul statului si e una colosala

In Parlament, exista un proiect de lege privind infiintarea Institutiei Regele Mihai, pentru care s-ar asigura fonduri de la bugetul de stat.

Un proiect controversat depus de PSD-ALDE a creat multe dispute tn Parlament. Este vorba despre infiintarea unei Istitutii Regale, care sa fie finantata din bani de la buget. Suma este stabilita prin lege si ajunge la valoarea de 860.000 de euro pe an.

Conform acestui proiect de lege, activitatea institutiei consta in crearea si dezvoltarea de programe si proiecte in vederea promovarii traditiilor, obiceiurilor si simbolurilor nationale, a persoanelor si realizarilor de valoare din domeniul stiintific, cultural, educational, sportiv si economic; promovarii unor evenimente cu semnificatie istorica; promovarii, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, a imaginii Romaniei, investitiilor si turismului, artei, stiintei, educatiei si a monumentelor istorice fata de personalitati, investitori si institutii din strainatate.

Cati banii vor parlamentarii sa dea anual Casei Regale! Institutia va avea sediul in Palatul Elisabeta

Institutia, care va avea sediul la Palatul Elisabeta, va avea un director numit in functie de Parlament, la propunerea Custodelui Coroanei Romaniei. Pentru functionarea acestei institutii, se va aloca de la bugetul de stat, anual, o suma in lei,echivalenta cu 860.000 de euro, se arata in acelasi proiect.

Daca legea va fi aprobata, Palatul Elisabeta va fi concesionat gratuit noii institutii pe 49 de ani. Deocamdata, situatia cladirii de 3000 de metri patrati si a terenului de un hectar, este incerta. Ea este locuita acum de membri ai Familiei Regale, acolo se orgenizeazpa si diverse evenimente si intalniri oficiale. Totusi, resedinta regala oficiala este, la ora actuala, Palatul Savarsin, care apartine Familiei Regale.