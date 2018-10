Caz socant intr-un judet din Romania! Un politist s-a impuscat in cap

Un politist de frontiera s-a impuscat in timp ce se afla intr-o misiune navala, la Isaccea. Politistul de frontiera se afla la bordul unei ambarcatiuni a politiei de frontiera, impreuna cu un coleg. La un moment dat, acesta a coborat de pe barca, spunandu-i colegului ca merge sa verifice ceva. In timp ce se afla pe mal, s-a impuscat in cap cu arma din dotare.

Colegul sau a auzit impuscatura si a realizat ca s-a intamplat ceva. La peste doua ore de cautari, trupul neinsufletit al politistului de frontiera a fost gasit, undeva in jurul orei 4.00. Acesta avea 44 de ani, era casatorit si avea doi copii, scrie tulceanoastra.ro. Ancheta, coordonata de un procuror criminalist, este in plina desfasurare si se cauta motivele pentru care politistul de frontiera a recurs la acest ultim gest disperat.