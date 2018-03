Cazul care a cutremurat Romania! „Ti-am inviat fiica! Ti-o dam la telefon"

Viata unei mame a fost data peste cap dupa ce a primit un telefon misterios. La capatul firului era cineva care i-a spus urmatoarele: „Ti-am inviat fiica. Ti-o putem da la telefon".

Fiica ei Amelia s-a stins din viata la varsta de doi anisori. Recent, femeia a descoperit ca mormantul la care se ruga zi de zi, plangandu-si fetita, este gol. Denisia a povestit clipele cumplite prin care a trecut la 4 luni de la inmormantarea micutei, intr-o emisiune de televiziune. „In data de 15 februarie am mers cu ea, 15 ianuarie, am mers cu ea la spital. Imi vomita, avea diareee si febra. Ni s-a spus ca trebuie sa stam internate... Noi nestiind, am stat internata cu ea, o saptamana. Si nu ne-a zis ca vezi ca, cu o zi inainte cu o zi am externat un copil cu rujeola... Si am ramas internata cu ea... (...).

A luat tifon din ala, a pus ser, aia mica nu statea, a inceput sa planga, chiar s-a jucat inainte de aia cu ea si cand a sters-o la ochi, apasand-o, ea avea rujeola, atunci aia mica automat a ramas cu capul pe spate, nu putea sa se miste intr-o parte... (...). Vino repede, ca ti-a murit fetita. Imi spune asistenta: Mama, roaga-te, ca ti-a murit fata", sunt cuvintele socante ale femeii.

Apoi a fost sunata de un coleg de munca. Acesta i-a spus ca i-a inviat fata. „Mi-a trimis unul mesaj pe Facebook, venind de la munca pe la 12 noaptea, ca ce fac?! Cum ma mai simt... Si i-am zis, dar cine esti si ce vrei. Zice, sunt Alex. (...) M-a trimis sa merg la Maureni dupa nu stiu ce substante", a marturisit femeia.

Cei doi savanti care se laudau ca i-au inviat fata sunt un anume Alex si Sebi. A mers la mormant si a vazut ca in sicriu nu era nimeni: Amelia nu mai era acolo. Apoi, s-a dus la Maureni, in vizita la o fetita. Cea mica ii stia pe toti membrii familiei Denisiei, iar femeia era ferm convinsa ca era chiar ea. Nimeni nu stie ce se intampla cu adevarat, acesta fiind unul din cele mai misterioase cazuri de disparitie inregistrat vreodata.